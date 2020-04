Lavori campo da calcio, "Vivere Plodio": "Risposte del sindaco poco esaustive. Chiediamo trasparenza"

I consiglieri del gruppo di minoranza "Vivere Plodio" chiedono di inserire all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale le interrogazioni presentate sulla gestione degli impianti sportivi. In particolare sui lavori eseguiti al campo da calcio situato in località Piani.

"Lo scorso 14 febbraio abbiamo presentato una prima interrogazione nella quale abbiamo chiesto al sindaco Gabriele Badano chiarimenti circa il mancato rinnovo della convenzione riguardante la gestione degli impianti sportivi comunali e circa i lavori che hanno interessato il campo da calcio" spiegano i consigliere di "Vivere Plodio".

"A nostro parere, la risposta scritta del sindaco in data 29 febbraio è stata poco esaustiva. Quindi abbiamo ritenuto necessario la formulazione una nuova interrogazione depositata in data 5 marzo - proseguono - Con una comunicazione scritta, il 14 marzo il sindaco ci ha fornito ulteriori dettagli delle opere eseguite, senza chiarire per quale motivo il comune di Plodio non si era premurato di redigere un progetto complessivo delle opere. Individuando i costi complessivi e gli eventuali oneri a carico dì terzi. Senza chiarire anche se l'associazione ASD Plodio 1997 avesse corrisposto somme dì denaro alla ditta esecutrice dei lavori e a quale titolo essendo il campo da calcio di proprietà comunale".

"Risulta evidente infatti, che il comune si sia interessato di redigere un computo metrico solamente per quanto riguardava la realizzazione dell'impianto di irrigazione, tralasciando in modo dei tutto anomalo ed ingiustificato dì indicare i costi ulteriori per completare l'opera - attaccano dalla minoranza - Il nostro gruppo ritiene che i chiarimenti forniti dal sindaco siano generici, vaghi e non chiarificatori dell'operato dell'amministrazione".

"La mancanza di un progetto complessivo, di preventivi dei costi e delibere per tutte le opere eseguite sul bene comunale non rispecchiano i principi di trasparenza, economicità e correttezza che una amministrazione locale deve rispettare nell'affidamento degli appalti. Inoltre, non permette ai consiglieri comunali di espletare la funzione di controllo dell'operato del sindaco e della giunta".

"Ribadiamo che per la creazione di un campo da calcio in erba naturale non si sostanzia solo nella creazione di un "impianto di irrigazione" e nella "rizollatura", uniche opere autorizzate e, a quanto risulta, pagate dal comune, ma in tante altre lavorazioni {per esempio la preparazione e livellamento del terreno, fornitura e posa dei materiali professionali con conseguente costi di manodopera etc.) di cui non si rinviene traccia in nessuna determina".

"Infine, il sindaco non ha mai chiarito, malgrado gli sia stato richiesto, quali condizioni sono state poste all'ASD Plodio 1997 per il rinnovo della convenzione scaduta, quale soggetto ha pagato i lavori rimanenti per completare il campo da calcio e a quale titolo - conclude la minoranza - Nel caso gli ulteriori costi li avesse sopportati l'associazione sportiva non sì comprende a quale titolo lo abbia fatto e in base a quale atto/convenzione".