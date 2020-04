"Vivere Podio" attacca il sindaco Badano: "Non siamo stati invitati alla commemorazione del 25 Aprile"

Il gruppo di minoranza "Vivere Plodio" interroga il sindaco Gabriele Badano in merito alle modalità di svolgimento delle cerimonie pubbliche indette dalla stessa amministrazione comunale.

"Lo scorso 25 aprile presso il monumento dei caduti, si è svolta la cerimonia di commemorazione della Liberazione alla presenza del sindaco, di parte dei consiglieri di maggioranza, della Protezione civile e di una rappresentanza dell'associazione degli Alpini e della Pro Loco. La minoranza non ha ricevuto nessun avviso o invito. Pertanto non abbiamo potuto prendere parte alla commemorazione" spiegano in una nota i consiglieri di "Vivere Plodio".

"Anche in precedenti cerimonie indette sempre dall'amministrazione comunale, come quella dello scorso 10 dicembre in occasione del patto di amicizia con il distretto di Khan Khongor (Mongolia, ndr), il nostro gruppo non è stato avvisato e conseguentemente manco invitato" proseguono dalla minoranza.

"L'articolo 34 del regolamento del Consiglio comunale sancisce che 'i consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al sindaco e alla giunta comunale'".

"Risulta pregiudizievole dei diritti di rappresentanza dei consiglieri oltre che lesivo dell'immagine dell'intera amministrazione comunale, la condotta dei sindaco Badano che non comunica ai consiglieri la data e l'ora delle cerimonie" concludono dal gruppo di minoranza "Vivere Plodio".

