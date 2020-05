Albenga, attività della protezione civile: dall’inizio dell’emergenza 693 ore di servizio effettuate

Continua l’attività del COC di Albenga attivato lo scorso 28 febbraio per mettere in campo tutte le risorse necessarie ad affrontare l'emergenza legata al Coronavirus. Una menzione particolare va alla Protezione Civile sempre operativa sul territorio.

Per dare alcuni numeri - che certamente non esauriscono quanto hanno fatto e continuano a fare questi uomini e queste donne per la Città e i propri concittadini - ricordiamo che il personale intervenuto ha effettuato, dall'attivazione del C.O.C. alla data del 30 aprile, interventi operativi per un totale di 693 ore.

Ricordiamo in particolare:

- servizio di informazione alla popolazione

- consegna della spesa e/o farmaci

- montaggio tende e consegna dispositivi per la didattica

Inoltre è stato svolto servizio di movimentazione di materiali e recupero e distribuzione di DPI (colonna mobile regionale).

Il consigliere delegato alla Protezione Civile Mirco Secco afferma: "Dall’inizio di questa emergenza i nostri volontari di Protezione Civile si sono attivati con grande impegno. A loro, oggi, va il mio più sentito ringraziamento. L’impegno di questi uomini e queste donne è davvero importantissimo per la nostra città e continuerà a esserlo ancora nella fase 2 che sta per cominciare. Grazie ancora a tutti i volontari di Protezione Civile. Insieme ce la faremo".