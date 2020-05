Annalisa lancia il nuovo singolo "House Party": "La mia casa è sempre Savona"

“Sono a Savona e mi ritengo fortunata, perché vedo il mare e perché mi sento attiva, sia in casa, sia a livello lavorativo”. Con queste parole Annalisa esordisce nella sua intervista odierna su Radio Onda Ligure 101. L’artista nata nella nostra provincia ma ormai famosa a livello nazionale e internazionale, spiega poi in che cosa consiste il suo progetto a favore del San Paolo di Savona: “Ho semplicemente usato i miei social per poter fare qualcosa di buono per i miei posti. Mi sono informata con i medici che conosco e, una volta che ho capito dove c’era bisogno, ho cercato di indirizzare le donazioni. Per il resto ha fatto tutto la gente, ne sono felice.

Sono molto legata alla mia Liguria e quando posso cerco di fare qualcosa per i luoghi che nel mio cuore restano sempre al primo posto”.

E l’appello ha funzionato in modo forte e chiaro: ricordiamo che sono ben un milione e 390mila attualmente i follower per la cantante savonese, che ribadisce di trascorrere tanto tempo sulle piattaforme social e di curare con grande competenza e passione il social media managing, stando attenta a tematiche e orari, spesso riflettendo a lungo e soppesando ogni singola parola prima di uscire con un post.

Annalisa racconta poi come, per una coincidenza, suoni mostruosamente attuale il testo di House Party: “In realtà stavo lavorando al mio disco da lungo tempo. Il tema dell’album è il mettersi a nudo, essere noi stessi e, in tutto questo, rientra anche il vivere la casa. House Party è diventata attuale per caso, parla proprio di questo, di viaggiare come si fosse nello spazio anche solo dentro i pochi metri quadrati della propria abituazione. Una colonna sonora divertente come sottofondo, per chi in questo periodo di quarantena svolge le sue attività in casa, ma anche uno spunto di riflessione per chi vuole ascoltare il testo in modo più meditato”.

Annalisa conclude con un messaggio di speranza, confidando di ripartire il 18 settembre con l’uscita del disco e il 22 ottobre con il suo evento “Party sulla Luna”. “Per il resto, navighiamo a vista. Tutti abbiamo i nostri momenti di sconforto, ma è importante non farsi prendere dalla paranoia”. Con queste parole cariche di energia e positività la cantante si accommiata dagli ascoltatori.