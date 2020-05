Fondazione De Mari: riprogrammate le scadenze dei bandi in corso

A seguito dell'Emergenza Covid-19 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione De Mari ha riprogrammato le scadenze dei bandi in corso e in particolare:



- il bando "Sport oltre l'ostacolo" è stato prorogato fino al 29 maggio 2020

- il bando " La nostra scuola" è stato prorogato fino al 30 giugno 2020

- il bando "In soccorso alla salute" è stato confermato con la scadenza del 29 maggio 2020.



La Fondazione ricorda inoltre che i suoi uffici sono sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.