Meteo weekend 1° maggio: ancora instabile per qualche giorno

Oggi una perturbazione porterà temporali su Alpi e parte delle pianure, poi le correnti nordoccidentali manterranno piogge su Valle d’Aosta e confini alpini mentre in pianura avremo solo nubi innocue almeno fino a domenica, in attesa di un’alta pressione più consistente ad inizio settimana.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi giovedì 30 aprile.

Cielo irregolarmente nuvoloso con piogge e temporali a partire da oggi pomeriggio, principalmente sulla catena alpina nordoccidentale e nelle pianure di torinese e alto Piemonte. Possibili grandinate e forti raffiche di vento in accompagnamento ai temporali. Piogge anche insistenti su Liguria orientale. Miglioramento dalla serata sulle pianure.

Temperature stazionarie o in lieve calo nelle massime rispetto a ieri, si attesteranno sui 17/20 °C. Venti deboli meridionali, localmente moderati su Liguria e basso Piemonte, ad eccezione di raffiche forti durante i temporali. Prime raffiche di Foehn sulle zone confinali alpine.

Da venerdì 1 a sabato 2 maggio.

Le correnti in quota si disporranno più occidentali, con precipitazioni diffuse e anche abbondanti sui settori alpini occidentali, Valle d’Aosta e alto Piemonte a partire da venerdì pomeriggio e per tutto sabato. Sulle pianure solo nubi alte senza precipitazioni se non brevi, deboli ed occasionali, alternate a spazi di sereno. Temperature in aumento sulle pianure, con valori massimi fino 25/26 °C localmente e minime che caleranno temporaneamente venerdì mattina per poi risalire sabato fino 12/13 °C.

Venti deboli o localmente moderati meridionali su basso Piemonte e Liguria, occidentali con forti raffiche di Foehn su zone alpine di cuneese, torinese e valle d’Aosta, settentrionali su alto Piemonte e pianure nordorientali.

Da domenica 3 maggio

L’alta pressione garantirà un inizio settimana più stabile anche sulle Alpi, ma le temperature saranno più contenute rispetto a quanto prospettato ad inizio settimana.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona