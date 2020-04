"Piemontesi e lombardi infetti": sui social la rabbia di quella Alassio che ha paura del turismo

Alla fine “è sempre colpa dei turisti”, perché “lombardi e piemontesi sono infetti”. Frasi shock apparse ieri in una pagina Facebook dedicata alla città di Alassio.

Il post originario era incentrato sulla gente che esce senza mascherina e in piena violazione del Decreto Conte. E fin qui tutto legittimo: esistono delle regole diffuse su scala nazionale e cittadina e come tali vanno rispettate. Ma in un attimo i toni si accendevano fino a invocare l’avvento di una dittatura.

Immediatamente questa richiesta di interventi repressivi, come in una prova d’orchestra, dava il “La” ad altri commenti corali che se la prendevano con i turisti, in modo particolare piemontesi e lombardi.

Oggi c’è una Alassio che lavora, che chiede di rinascere e di ripartire, che si dimostra pronta ad accogliere il turista con tutte le cautele e la sicurezza del caso e che negli ultimi due giorni ha messo in atto due importanti manifestazioni, quella delle vetrine illuminate (leggi QUI) e quella delle chiavi dei negozi consegnate simbolicamente al Comune (leggi QUI), proprio per ricordare che senza “movida” non si vive.

E poi c’è “L’Altra Alassio”. Quella che identifica il turista in un “untore” come nella peste di manzoniana memoria e che preferirebbe un regime oppressivo e totalitario piuttosto che una democrazia fortemente incentrata sull’economia turistica come dovrebbe e potrebbe essere oggi tutta la nostra nazione. In una città che da oltre un secolo è considerata “la Perla della Riviera di Ponente” e che da sempre rappresenta il simbolo del nostro turismo, è lecito ipotizzare che questi contestatori siano solo una minima frangia.

Volendo trovare delle giustificazioni morali a tutto questo mix di rabbia e di paura, teniamo in considerazione il fatto che Alassio è stata proprio la “città zero” in tutta la Liguria, con il caso della comitiva all’hotel Bel Sit che comprendeva alcuni contagiati, risultati positivi al tampone. Sicuramente tutto ciò ha avuto un impatto emotivo molto forte, un vero e proprio trauma giunto come un fulmine a ciel sereno. Ma quella fase si è conclusa, con un massiccio lavoro sinergico dell’amministrazione, delle Pubbliche Assistenze, della Asl, della Protezione Civile e delle Forze dell’ordine e ora si può e si deve ripartire.

Ricordiamo infine che l’amministrazione comunale di Alassio, con ordinanza specifica, ha scelto di non allentare nessuna delle misure di contenimento del Coronavirus già in atto, almeno fino al 3 maggio. In merito ha commentato il vicesindaco Angelo Galtieri: “Saremo lieti di tornare ad allentare le maglie, ma solo quando saremo realmente sicuri che le condizioni lo consentiranno” (leggi QUI).