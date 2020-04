Fincantieri: firmati in Liguria gli accordi unitari di proroga della cassa integrazione

Nella giornata odierna hanno avuto luogo gli incontri per la prosecuzione della cassa integrazione dal 4 al 17 maggio nei cantieri e nelle sedi controllate di Fincantieri della Liguria: tali incontri seguono l’accordo quadro definito e firmato ieri dalle segreterie nazionali di Fim e Uilm; la proroga, legata all’emergenza sanitaria, è indispensabile al fine di garantire il rientro graduale e progressivo delle persone al lavoro nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza.



“Mi fa piacere - dichiara il segretario generale della Fim Cisl Liguria Alessandro Vella - che in Liguria le Rsu Fiom, in netto contrasto con la segreteria nazionale Fiom, abbiano condiviso il percorso unitario con le nostre Rsu; solo la sottoscrizione degli accordi ci permette di tutelare tutte le lavoratrici e lavoratori e ci potrà permettere il rientro con la necessaria gradualità. Sempre, ma in particolare in questo momento, la partecipazione ed il confronto tra azienda e sindacato è determinante e fondamentale per superare questa pandemia e poter continuare ad essere protagonisti e leader indiscussi della cantieristica mondiale”.