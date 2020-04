Serata "Gas Live" con il Gruppo Astrofili Savonesi: si parlerà di Luna e dell'asteroide “1998 Or2”

Il Gruppo Astrofili Savonesi propone una nuova serata con "Gas Live", fissata per venerdì 1° maggio alle ore 21:00.

"La Luna sarà al centro dei nostri obiettivi. In tutte le culture del mondo antico e moderno il nostro satellite ha suscitato un fascino irresistibile, da sempre ha scandito il tempo dell’uomo, condizionandone le attività produttive, ha ispirato poeti e innamorati. Da divinità celebrata nell’antichità, la Luna è divenuta una méta da raggiungere, dapprima con la fantasia e poi con i veicoli spaziali: solo cinquant’anni fa questo sogno è divenuto realtà" spiegano gli Astrofili Savonesi.

"Anche se ogni mese la Luna domina il cielo notturno, la sua visione al telescopio affascina sia chi si avvicina all’astronomia per la prima volta, sia chi è più avvezzo all’uso di strumenti ottici. L’obiettivo della serata è quello di presentare la grande varietà di strutture che caratterizzano il suolo lunare: i vari tipi di cratere, i mari desertici, le pianure, i canyon e le catene montuose - prosegue - Com’è consuetudine, l’osservazione del cielo sarà accompagnata da brevi presentazioni durante le quali saranno illustrati i movimenti del nostro satellite nella volta celeste e le ipotesi più accreditate sulla sua origine",

"L’appuntamento è per venerdì 1 maggio alle ore 21:00 in diretta sulla piattaforma Zoom CLICCA QUI (Meeting ID: 811 4069 4696 e password: 7qv48Zo) o in alternativa, sul canale Youtube degli Astrofili Savonesi - concludono - Infine, parleremo anche dell'asteroide “1998 Or2” che è passato vicino a noi. Sono oggetti erranti del nostro sistema solare, che sebbene possano costituire un pericolo per il nostro pianeta, hanno verosimilmente contribuito alla vita sulla Terra e a plasmare la superficie della Luna".