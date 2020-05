“Covid-19 Santa Corona nel cuore”: i 130 mila euro raccolti destinati interamente alla rianimazione e al pronto soccorso del nosocomio pietrese

“Sono stati interamente destinati alla rianimazione e al pronto soccorso del Santa Corona i 130 mila euro raccolti con la campagna online 'Covid – 19 Santa Corona nel cuore' a favore del nostro ospedale che, a metà marzo e in poco più di 36 ore, ha visto scatenarsi una gara di solidarietà stupefacente e senza precedenti". Si apre così la nota ufficiale firmata dal sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi unitamente a Viviana Sarda, Filippo Orso e Gabriele Pedemonte.

"Al termine della trafila, purtroppo non immediata, per l’accredito dei fondi con la piattaforma americana GoFundMe e degli adempimenti, seppur semplificati ma obbligati, da parte di’ASL 2, dalla settimana scorsa i soldi sono nella piena disponibilità dell’Azienda sanitaria savonese che li sta utilizzando tutti per sostenere i bisogni del personale sanitario e dei reparti del Santa Corona maggiormente impegnati nella lotta al coronavirus - continuano De Vincenzi, Sarda, Orso e Pedemonte - 1118 sono state le donazioni con carta di credito arrivate online per un totale di 69.650,57 €, mentre 61.280 € sono state le donazioni giunte direttamente sul c/c dell’ASL 2, per un totale complessivo di 130.930,57 €".

"La cifra raccolta, frutto della straordinaria generosità di centinaia di privati cittadini, gruppi di amici, associazioni del mondo del volontariato, dello sport e della cultura e aziende, è stata totalmente impegnata, a partire già dal 16 marzo tramite immediate ordinazioni attivate dall’ASL 2, nell’acquisto delle specifiche attrezzature elettromedicali, tra cui un tromboelastografo, 75 caschi CPAP, diversi respiratori polmonari, un tomografo ad impedenza elettrica pulmovista, due cappe flusso laminare, vari sistemi di misurazioni e monitoraggio e dispositivi di protezione individuali richiesti direttamente dai primari di Terapia intensiva e Pronto Soccorso, materiali che stanno arrivando a destinazione a mano a mano che le ditte fornitrici li consegnano. Un grande risultato che dimostra quanto sia enorme il cuore della nostra gente e che quando c’è bisogno la risposta è immediata e unanime. Non smetteremo mai di ringraziare tutti e uno per uno per la grandissima generosità dimostrata e di ringraziare i vertici dell’ASL 2 che da subito si sono attivati affinché le operazioni andassero a buon fine e si sono impegnati nel dare puntuale riscontro sull’utilizzo di quanto raccolto" concludono infine De Vincenzi, Sarda, Orso e Pedemonte.

L’iniziativa, squisitamente personale ma immediatamente sposata dall’intera Amministrazione comunale pietrese, era stata promossa dal primo cittadino di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi insieme ai tre giovani pietresi Filippo Orso, Gabriele Pedemonte e Viviana Sarda, che avevano deciso di attivare, sulla piattaforma online GoFundMe, una raccolta fondi per sostenere i bisogni del personale sanitario e dei reparti dell’ospedale pietrese maggiormente impegnati nella grave emergenza legata all’epidemia da Covid-19.