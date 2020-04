Studiowiki firma la campagna di comunicazione benefica per UNA a favore di Croce Rossa Italiana

“The Show must go home è più di un’intuizione creativa, è la nostra proposta per un futuro che è iniziato ieri. Se nel nostro business costruiamo brand, sviluppiamo relazioni e narrazioni, analizziamo e modelliamo trend e generiamo traffico digitale, oggi tutto questo ha mutato il suo significato".

Una social challenge che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana. La campagna è nata dal confronto intorno al tavolo di crisi, avviato di concerto da PR HUB e UNA – Aziende della Comunicazione Unite, e si rivolge direttamente agli attori del mondo delle Pr, della Creatività, degli Eventi, della Pubblicità e dell'Entertainment - e a tutti coloro che lavorano nella comunicazione - esortandoli a diventare protagonisti, uniti in un’unica voce. Sono già centinaia le condivisioni di post in attesa delle altre iniziative che partiranno a breve.

Il messaggio è chiaro: fare in modo, nonostante tutto, che lo “show” vada avanti, ma con un “format” completamente ripensato e da costruire con la partecipazione di tutti.

"Non sarebbe stato possibile per noi di Studiowiki affrontare questa crisi come una qualsiasi crisi economica, perché questa è una crisi che mette a nudo la nostra essenza, la nostra stessa antropologia, il nostro far parte della comunità, le nostre debolezze e incapacità infinite. Abbiamo sentito che toccava anche a noi dare un segno, nel senso etimologico del termine – spiega Federico Alberto CEO di Studiowiki. Contribuire con una mobilitazione fatta di iniziative e gesti - alcuni simbolici, altri concreti - per accompagnare il nostro Paese fuori da questo momento difficilissimo e trasferire la nostra esperienza sul terreno dell’utilità comune".

Sarebbe facile guardare solo agli interessi di comparto e cercare di ottenere il massimo possibile, ciascuno badando al suo orticello, studiando e preparando strategie di marketing in attesa che il temporale passi.

“Legittimo, forse – continua Federico Alberto. In realtà questa crisi sanitaria sta mutando l'essenza stessa del nostro essere Cittadini; e di conseguenza lavoratori e imprenditori. Ci ha distolto dalle nostre abitudini e ci ha costretto a una riflessione sulla nostra responsabilità come Persone, come donne e come uomini. Se nel nostro business costruiamo brand, sviluppiamo relazioni e narrazioni, analizziamo e modelliamo trend e generiamo traffico digitale, oggi tutto questo ha mutato il suo significato".

The show must go home, campagna firmata da Studiowiki, è più di una intuizione creativa: è la nostra proposta.

“E lo facciamo tutti insieme, restando a casa con spirito civico e di responsabilità sociale, ma producendo idee creative, piani strategici, nuova tecnologia. Quello noi possiamo fare, stando vicino a tutti i nostri clienti, colpiti come e più di noi da questa crisi sanitaria-sociale-economica. Quello che scegliamo di fare adesso determinerà il nostro futuro.” - conclude Alberto.

The show must go home è inoltre una serie di talk, un white paper di proposte concrete per il comparto.

Al seguente link il comunicato stampa di UNA, Aziende della Comunicazione Unite e PR Hub - Rete delle Agenzie di Relazioni Pubbliche. https://unacom.it/pr-hub-e-una-al-fianco-della-croce-rossa-italiana/

Info sulla campagna e su come partecipare www.showmustgohome.it.