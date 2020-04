Sassello, obbligatoria la comunicazione al comune per chi arriva da fuori provincia

Continueranno ad essere chiusi i parchi e i giardini pubblici, le aree pic-nic e le aree gioco e sarà vietato effettuare "merendini" presso le aree prative e boschive del territorio e gli spostamenti dei residenti in Liguria verso Sassello siano consentiti solo per un individuo giornalmente e per le uniche motivazioni di coltivazione terreno agricolo o manutenzione e riparazione della seconda casa, come previsto dall'ordinanza della Regione Liguria.

Nella nuova ordinanza di contenimento del Coronavirus emessa dal primo cittadino sassellese Daniele Buschiazzo continuano ad essere restrittive le regole soprattutto per quanto riguarda i territori confinanti e soprattutto per i cittadini della provincia di Genova limitrofi al comune degli amaretti grazie al Passo del Faiallo.

Deve essere infatti effettuata una comunicazione obbligatoria da parte di chi si sposta nel territorio regionale per venire a Sassello, eccetto per chi risiede nei Comuni di Mioglia, Pontinvrea, Stella e Urbe, tramite il nominativo della persona che si recherà nel comune della Valle Erro, del motivo per cui si sposta (coltivazione terreno agricolo o manutenzione e riparazione della seconda casa) e della durata oraria indicativa della sua permanenza giornaliera.

La comunicazione dovrà avvenire il giorno precedente allo spostamento all'indirizzo e-mail protocollo@comune.sassello.sv.it o telefonicamente allo 019/724103 dalle 8.30 alle 12.30.