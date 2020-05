Discorso del 1° Maggio del sindaco di Albenga Tomatis: "Ricorrenza che porta a riflessioni profonde"

"Oggi è il Primo Maggio, una ricorrenza che ogni anno ci porta a riflessioni sull'importanza del lavoro. Quest'anno credo che queste riflessioni debbano diventare ancora più profonde. Innanzitutto desidero manifestare la mia solidarietà e il mio sostegno a tutti coloro che oggi non hanno lavoro, molti di questi magari lo hanno perso a causa dell'emergenza Coronavirus. A tutti loro va la mia più profonda vicinanza". Questo il discorso del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

"Come Amministrazione ci stiamo adoperando per aiutare tutti coloro che versano in difficoltà e per sostenere, per quanto nelle nostre possibilità, tutte le categorie economiche che operano sul nostro territorio affinché presto si possa ripartire tutti insieme superando la crisi economica e del mondo del lavoro strettamente legata all'emergenza sanitaria. Voglio poi ricordare chi ogni giorno in questa emergenza è andato a lavorare per garantire quei servizi essenziali alla vita di tutti noi. A tutti loro oggi va il mio e il nostro grazie!".

"Un grazie ai medici e agli infermieri, ma anche a chi ogni giorno pulisce e sanifica i nostri ospedali e le nostre ambulanze. Grazie a chi lavora in quegli esercizi che sono rimasti aperti (supermercati, negozi di alimentari e prodotti domestici, farmacie, tabaccherie ecc). A chi tutti i giorni pulisce le nostre città e raccoglie i nostri rifiuti, agli uffici che sono rimasti aperti per garantire che il nostro sistema potesse andare avanti" prosegue.

"Un immenso ringraziamento va poi a chi garantisce quotidianamente la nostra sicurezza, alle forze dell'ordine e a tutti i volontari che ogni giorno si adoperano per aiutare in particolare tutti coloro che sono fragili, magari soli e bisognosi. Quello che stiamo vivendo è un momento particolarmente difficile, è vero, ma sono certo che Albenga riuscirà a rialzarsi e ripartire grazie all'impegno di tutti noi" conclude il sindaco di Albenga.