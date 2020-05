Venerdì con... #Immaginafamiglie: il valore attuale delle antiche pratiche marziali

A partire dagli anni '70, grazie soprattutto al successo di un filone cinematografico il cui principale e più originario protagonista è stato Bruce Lee (San Francisco, 27/11/1940 – Hong Kong, 20/07/1973), l'Occidente ha iniziato progressivamente a interessarsi di quella particolare aspetto della della cultura orientale che è costituito dalle Arti Marziali.

Prescindendo dalle rappresentazioni che ne sono state fatte, spesso quanto mai superficiali e decisamente pop nel senso più deleterio del termine, con questo termine si fa riferimento ad un ambito di attività universale, l'arte del combattere è appartenuta praticamente a tutti i popoli, ma che in Oriente ha costituito un universo di significati del tutto peculiare che è giunto sino a noi, al di là dell'aspetto puramente fisico o sportivo delle varie pratiche, in particolare nel contesto storico socio-culturale giapponese.

Nel corso dell'epoca medioevale il Giappone attraversò un lungo periodo di lotte e guerre interne che portarono infine all'unificazione dello stato in forma feudale, sotto l'autorità spirituale dell'imperatore, il Tennō, e sotto quella molto più sostanziale di carattere politico-militare dello shogun e della sua casata. Durante il lungo periodo di pace che di lì ebbe inizio, gli esponenti della casta militare si trovarono disimpegnati da eventi bellici, quindi con la necessità di essere impegnati in attività significative, in grado di conservare nel tempo la loro efficienza marziale, nonché consentire loro un educazione adeguata ed un adeguato avvicendamento generazionale. Ecco come le così dette "arti marziali", ovvero le metodologie di addestramento militare che fino a quel periodo avevano avuto una funzione prettamente utilitaristica (assicurare un addestramento sufficiente per poter schierare nuovi soldati sul campo nel più breve periodo di tempo), incominciarono ad assumere una rilevanza ulteriore, assimilabile a quello che noi oggi potremmo definire una finalità educativa.

Così l'esponete nobile della casa guerriera, accanto all'allenamento fisico e lo studio delle tecniche proprie dell'uso delle varie armi, finì spesso per coltivare ad alti livelli pratiche artistiche e meditative volte allo sviluppo di una personalità matura e stabile, in senso psicologico tanto quanto fisico e morale.

Anche le arti più propriamente militari come il maneggio della spada, dell'arco, il combattimento a cavallo, la lotta a mani nude, ecc. si raffinarono e divennero sempre più complesse e, soprattutto nella seconda parte del IX secolo, molte di queste iniziarono ad essere formalizzate e fissate nella metodologia di insegnamento in scuole sotto l'autorità di guerrieri-filosofi insegnati, riconosciuti autorevoli maestri (sensei) tanto nell'arte quanto nella vita.

Durante il periodo post bellico, essenzialmente a causa dei divieti imposti dagli americani e per il desiderio di mantenere comunque viva una tradizione con un alto valore culturale identitario, l'esercizio delle arti marziali giapponesi assunse generalmente un carattere sportivo per un verso o per un altro un valore meditativo-spirituale.

Oggi troviamo diffusa la pratica marziale in tutti i continenti, per ultimo quello africano, in un movimento che è venuto ad interessare non solo le arti di origine giapponese o comunque estremo-orientali, ma spesso ha portato alla riscoperta di tradizioni locali ormai dimenticate ma dal grande valore culturale come, per rimanere nel nostro paese, la "Sa strupa" sarda (lotta), il "Gabetto genovese" (lotta), la spada tradizionale italiana, le tecniche di coltello di scuola siciliana o napoletana.

Non stupisce quindi che ancora oggi accostandosi alla pratica delle arti marziali, sia quelle di carattere più agonistico sportivo (Judo, Karate, Kendo, ecc.), che quelle più di tipo più "tradizionale" e "culturale" (Aikido, Iaido, Kung-fu, Kyudo, ecc.) e per certi versi anche quelle più apprezzate per l'efficacia nel combattimento (Jujutsu, Tae Kwon Do, Silat, Krav Maga, ecc.), di esse si riconosca l'evidente valore educativo, relativamente a molti e diversi aspetti della personalità umana.

Il tema è sicuramente ampio e ricco di sfaccettature, ma qui basti ricordare come la pratica costante sotto la responsabilità di insegnanti certificati, specificatamente preparati non solo sul piano tecnico ma anche su quello pedagogico, porti l'allievo ad un integrazione di capacità psico-fisiche importanti, al miglioramento del suo equilibrio pulsionale ed emotivo ed allo sviluppo di quei valori morali e sociali volti alla lealtà ed al rispetto di sé e dell'avversario, alla capacità di sacrificio e costanza nell'impegno, a relazionarsi in modo corretto con i compagni ed il maestro ed alla disponibilità ad accettare tanto la sconfitta quanto la vittoria.

In precedenza ho citato il grande valore educativo riconosciuto nella pratica delle arti marziali. Ora si può accennare al valore specifico che la pratica di una specifica arte marziale di origine giapponese, l'Aikido, può avere nella formazione in psicoterapia, salvo la possibilità estendere la riflessione a tutte quelle attività in cui la relazione umana è in primo piano ed in particolare in un contesto di aiuto o di consulenza.

Perché proprio l'Aikido?

Perché nelle intenzioni espresse dal Fondatore Morihei Ueshiba (植芝 盛平, 14/12/1883 – 26/04/1969), specie nell'ultima fase di elaborazione dell'impianto concettuale dell'arte, la finalità dell'Aikido trascende l'aspetto puramente marziale per ispirare le persone ad armonizzare il loro atteggiamento nel porsi in relazione con gli altri (l'avversario ideale), con il mondo ed in definitiva con se stessi. Ciò avviene attraverso la pratica ripetuta e regolare di alcuni principi cardine volti non tanto a contrastare l'azione ostile proveniente dall'esterno, quanto a entrare in una relazione profonda con colui con cui ci si confronta, fino a realizzare un nuovo stato armonico nel momento in cui l'attacco viene, per così dire, "assorbito" nell'equilibrio relazionale realizzato.

A chi si forma nella capacità di instaurare relazioni atte a promuovere nuovi e più complessivi stati di armonia emotiva e relazionale (salute psicologica e sociale), la formulazione di tali principi non può che apparire massimamente suggestiva e ispirare una riflessione profonda sulla natura stessa dell'incontro dello psicoterapeuta e del suo cliente. Del resto l'alba stessa delle moderne forme di psicoterapia è strettamente connessa a questo tema attraverso l'elaborazione di Sigmund Freud, nella misura in cui il metodo psicanalitico, accanto all'interpretazione, ha fra i suoi elementi più originari e specifici la relazione terapeutica e l'azione indirizzata alla risoluzione delle resistenze e dei conflitti che inconsapevolmente agiscono nel cliente, talvolta anche nel terapeuta, opponendosi al corretto sviluppo della terapia.

Certamente non avrebbe senso pretendere di prescrivere la pratica dell'Aikido quale elemento necessario nella formazione dello psicoterapeuta, quanto suggerire la possibilità di trarre in essa un'ispirazione profonda che può portare il terapeuta a sperimentare e vivere nell'azione corporea quei principi che fanno parte del suo bagaglio di capacità relazionali.

Del resto non sono pochi gli autori che hanno colto tali suggestioni tra cui citerò, con un mero intento esemplificativo, solo Gianmarco Olivè, che nel suo "Aikido l'arte della relazione" (2007 - Adea edizioni, Cremona) focalizza sugli aspetti della relazione il valore esperienziale di tale pratica marziale; Charles Hackney, professore universitario di psicologia e marzialista che tratta propriamente del significato psicologico della pratica marziale ("Le virtù guerriere - Arti marziali e psicologia", 2010 - Salani Editore, Milano) e Giovanni Madonna che delineando una visione della cura psicologia attraverso l'opera di Gregory Bateson, riconosce esplicitamente l'utilità di frequentare arti e pratiche aventi il potere di predisporre i terapeuti ad assumere un atteggiamento adeguatamente aperto e fluido con cui affrontare i problemi dei pazienti, e fra tali attività 'fluidificanti' cita: "… alcune arti marziali come il tiro con l'arco, il kendo, il tai chi, il judo e l'aikido".

[foto: 植芝盛平 Ueshiba Morihei (Tanabe, 14 dicembre 1883 – Iwama, 26 aprile 1969)]

L'autore di questo articolo:

Dr. Andrea G. Testa, nato a Cuneo nel 1964, appassionato di montagna e praticante di Aikido è psicologo di formazione sistemico-relazionale e cognitiva, dal 1992 svolge attività come psicoterapeuta individuale e della famiglia, conduttore di gruppi di psicodramma analitico e ipnoterapeuta. Ha lavorato per oltre 27 anni con pazienti affetti da dipendenze patologiche ricoverati in comunità terapeutiche, partecipa a progetti nelle carceri e con persone sottoposte a misure penali di messa alla prova. Sulla sua pagina Facebook cura un mini-blog di cultura psicologica e più volte ha tenuto serie di conferenze a carattere divulgativo su vari temi della psicologia del benessere. Nel 2018 ha pubblicato per Edizioni Psiconline il libro “Ansia, Stress e Crisi di Panico – strategie operative per conoscerle e combatterle”.

