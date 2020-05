Conferma dalla Regione: bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti ed altro potrebbero aprire già l'11 maggio

Potrebbero aprire già l’11 maggio ristoranti, bar, parrucchieri, estetisti e tatuatori, oltre ad un’altra serie di commercianti e professionisti nella nostra regione.

Lo ha confermato il Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha detto di essere al lavoro per produrre un’ordinanza in questo senso. “Nelle prossime ore verranno autorizzate le uscite in barca con un numero limitato di persone – ha detto Toti – e verrà consentito di fare acquisti in altri comuni, soprattutto per quei paesi che non hanno grossi supermercati o discount”.

Ma Toti ha dato ampie rassicurazioni sull’apertura di molti settori: “Se le cose andranno bene da lunedì prossimo all’11 maggio sarà possibile l’apertura anticipata di parrucchieri, estetisti, tatuatori ed altri esercizi simili entro la metà del mese. “Bisognerà discuterne con il Governo e vedere l’andamento della pandemia – ha detto – ma bisogna anche pensare a ripartire, ovviamente con tutte le precauzioni e le attenzioni del caso”.

Situazione identica per i ristoranti: “Rispettando le norme ed attrezzando i tavoli all’esterno – prosegue Toti - potrebbero aprire già dall’11 maggio mentre, per l’apertura degli stabilimenti balneari valuteremo nelle prossime settimane”. Confermata, a breve, anche l’apertura degli esercizi per la toelettatura degli animali.

Il Governatore ha evidenziato l’importanza dei prossimi giorni per capire quando si potrà tornare a lavorare ed a vivere in maggiore tranquillità: “Servirà grande attenzione nelle prossime due settimane, ma i dati che ci arrivano in questi ultimi giorni sono proprio positivi. Spero proprio di non dover attendere il 18 per riaprire, ma di farlo prima”.