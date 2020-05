Cengio, il Covid non ferma i laboratori creativi: fino al 10 maggio l'edizione "Home Edition"

I laboratori creativi "Home Edition" (organizzarti dall'associazione di volontariato "Un Sorriso per Tutti onlus" di Cengio) proseguono con la stessa modalità delle scorse settimane fino al 10 maggio. Una 34a edizione alternativa a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

"I bambini partecipanti, possono realizzare (a casa propria) uno o più lavoretti (disegni, decoupage, incisioni ecc. ecc.). I genitori poi, potranno fare le foto dei lavoretti e inviarle. Il tema è il riciclo" spiegano dall'associazione di volontariato "Un Sorriso per Tutti onlus".

"L'importanza delle tematiche legate all'ambiente soprattutto nei bambini, permettono di comprendere che ogni materiale può essere ricondizionato, ripreso, riutilizzato. E' importante capire che quello che si butta, non sempre è un rifiuto, ed è necessario che i bambini lo comprendano fin da piccoli. Inviate le vostre foto a: uspt@cengiadi.it. Oppure postate le foto nella sezione dedicata all'evento QUI. In alternativa siamo anche su Instagram e su Twitter".

"Cosa sono i laboratori creativi "home edition" e perchè si fanno? I laboratori creativi "home edition" (cioè realizzati nella propria abitazione) sono, anche se può sembrare strano, un esperimento scientifico. In futuro sarà difficile avere in casa entrambi i genitori a stretto contatto con i propri figli continuamente, per mesi".

"Ovviamente i genitori hanno un ruolo importante in quello che sta avvenendo, sarebbe troppo facile lasciare che i propri figli si "divertano" con computer, tablet, console di giochi e cellulari. Il bambino starebbe in silenzio, non piangerebbe, non sporca, non rompe le cose... però? Nell'età evolutiva sarebbe pericoloso crescere prevalentemente in un ambiente 'virtuale'".

"I laboratori creativi (così come la maratona delle FavoleaCasa) ed ogni iniziativa che metta a risalto la fantasia, il benessere ludico, la creatività, le continue scoperte, il meravigliarsi delle piccole cose, l’importanza del riciclo, il senso civico ecc. hanno il compito di far tornare i bambini ad essere bambini".

"I genitori come comprensibile, in tutto questo hanno un ruolo chiave.

La creatività è in tutti noi. Si può esprimere in molteplici forme, in molteplici situazioni ed in molteplici modi. Diciamo che ogni persona è creativa a suo modo - conclude - L’augurio è che ogni bambino dipinga la sua vita nel migliore dei modi, con mille sfumature e mille colori, meravigliandosi sempre di quello che riceve o regala agli altri".