L'oroscopo di Corinne per la settimana dall'1 all'8 maggio

ARIETE : C’è ancora un mondo da scoprire al di là di quegli eterni silenzi e restrizioni che hanno caratterizzato un momento per voi e per tutti assai delicato. Nel ponticello del 1° maggio assalirà la malinconia ma dopo, pian pianino, vi rifarete riprendendo in mano le redini della vostra libertà ed autonomia a patto ovviamente di non uscire dalla regione e seguire alla lettera ciò che detta la legge! Una sorpresina riempirà il cuore di gioia mente un comunicato lascerà senza fiato.

TORO : Il fatto di rientrare presto nella cosiddetta “normalità” aiuterà ad aprire le braccia a sopite speranze e ad ammirare i colori e la bellezza di una Primavera avente parecchio da offrire. Insomma, in concomitanza con il vostro compleanno, se scadente nella corrente settimana, avrete modo di progettare l’imminente futuro, ampliare il raggio d’azione, regalarvi una simpatica distrazione. Siate però morigerati nel mangiare e andate a trovare chi vi vuole riabbracciare.

GEMELLI : Sensibili ed emotivi ve la prendete forse troppo per questioni risolvibili andando in tilt per inezie od ingigantendo ostacoli sormontabili. Pur se a rilento l’economia, dopo il 5 maggio, si ripiglierà, prenderete dei soldini, otterrete dei benefici e risalirete la china… Cercate solo di placare le acque in famiglia, sistemare sospesi, allontanare gli stolti e pigliarvi una soddisfazione. Dei malintesi rischieranno di minare un rapporto interpersonale. Notizie da vicino e lontano.

CANCRO : Tenderete ad essere insofferenti, fiacchi, nervosetti, pronti a scattare per un nonnulla o ad andare a cercare il pelo nell’uovo… Ma trattasi probabilmente di un atteggiamento dovuto alla situazione che state vivendo e al non capire esattamente che cosa vi attenda prossimamente. Certo che dopo la sosta forzata delle cosine varieranno ma con Giove opposto risulterà arduo affrontare il tran tran con la consueta vivacità. State attenti inoltre a non smarrire oggetti o documenti.

LEONE : Nella quarantena i disagi e le rogne non sono mancate e malgrado dobbiate rimanere a casina ancora un pochettino comincerete a vedere un po’ di luce al di fuori delle solite quattro mura. Ciò non significa darsi alla pazza gioia, in quanto di prudenza ne dovrete ancora avere parecchia, ma se non altro potrete concedervi uno sfizietto, tornare al rusco, allungare le passeggiate ed alleggerire ansie e pene. Una chiamata risolleverà il bassino morale. Noie a schiena o articolazioni.

VERGINE : Riuscirà a portare uno spizzico di buonumore e sarà di buon auspicio l’ultimo quarto di Luna che il 30 aprile si forma nella vostra costellazione? Probabilmente si soprattutto se in procinto di riprendere qualche vecchia abitudine tipo quella di iniziare a lavorare o a rivedere persone care. L’umore comunque risulterà migliore e in tal caos globale finalmente potrete respirare e non continuamente sospirare o sbuffare. Questione pratica da risolvere in fretta e soggetto da spronare.

BILANCIA : State per svegliarvi dal letargo e ciò contribuirà sicuramente ad incrementare la produttività, la voglia di guardare avanti e di ottimizzare taluni lati della quotidianità. A parte il virus in fase semi calante, posteriori corrucci angustiano compresa l’impostazione del lavoro, i luoghi dove potervi recare e le distanze da rispettare. Nel contempo vi inalbererete per il contegno scorretto di un essere abietto. Il week end vi vedrà segregati ma meno agitati.

SCORPIONE : Le sfumature della vita non sono solo grigie o nere e il pessimismo serve unicamente a peggiorare lo stato delle cose… Via libera quindi a sogni pronti a concretizzarsi, ad imminenti combini ruspanti, a cambiamenti importanti e iniziative vincenti. Il lato sentimentale invece andrà incontro a scossoni specie se trattate con chi di voi capisce poco o niente. Riceverete una missiva o una proposta su cui far chiarezza e un uomo vi meraviglierà. Propensione ad infiammazioni.

SAGITTARIO : Un magone, un’incavolatura od un iniquità lederà l’ innato senso di giustizia e di equità ma poi la rabbia passerà e vi adopererete al massimo al fine di trascorrere un 1° maggio decente preparando o facendo preparare dei manicaretti e trovando degli escamotage per sconfiggere la noia. Un anzianotto motiverà apprensione mentre da lunedì in poi stringerete forte chi abitava fuori dal vostro comune. Non da escludere una visita, un’incognita o una dichiarazione.

CAPRICORNO : La pazienza sta per evaporare e voi siete quasi sull’orlo di scoppiare ma da martedì la musica cambia e lentamente riacciufferete la smarrita serenità pur restando permanenti mille paure spettanti voi, la salute o il morale di un parente o congiunto preposto ad impensierire. Occhio, il 1° maggio, a non strafare col mangiare visto che, non potendo andare fuori, vi scatenerete egualmente nell’assaggiare questo o quel piattino. Improvvisate o videochiamate in arrivo.

ACQUARIO : La settimana, per strano possa sembrare, si staglia all’orizzonte con le sue promesse di maggior stabilità e, pur regnando sovrana la confusione, avrete un fracco di faccende da inquadrare, sia sotto il profilo privato che operativo o materiale. Vi toccherà dare una mano a gente in difficoltà, recupererete energia e vi sentirete meglio sia fisicamente che psicologicamente. Un fatto buffo o un sistema generale carente invece vi scombussolerà. Grigliate o abbuffate prettamente caserecce.

PESCI : Prima di arrivare dove vorreste di tempo ne deve passare ma intanto accontentatevi di ciò che passa il convento terreno e stellare con la certezza di riuscire, in estate, ad attivare quei settori penalizzati dalle risapute repressioni. Ringraziate altresì chi vi ha spalleggiato quando tutto era così offuscato e prorogate eventuali mutui o pagamenti a un po’ più avanti. Conviventi od accoppiati inventino un 1° maggio allettante, sollazzante e invitante.