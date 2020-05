Coronavirus, il primo maggio dei sanitari. Cirone (Asl2): "Al lavoro per gestire l'emergenza"

"Sarà un primo maggio un po' particolare, una giornata che passeremo andando avanti nell'emergenza Coronavirus". Monica Cirone, direttore professioni sanitarie dell'Asl 2 Savonese, non ha dubbi: la festa dei lavoratori 2020 sarà molto diversa rispetto al recente passato e non potrebbe essere altrimenti visto il momento che sta attraversando il nostro Paese.

La pandemia ha di fatto rivoluzionato, praticamente dall'oggi al domani, il lavoro del personale sanitario: "Ad inizio marzo siamo passati a trovarci a dover affrontare il flusso dei pazienti positivi al Covid-19 in ospedali che dovevano riorganizzarsi - spiega ancora Cirone - abbiamo dovuto dedicare infermieri, oss e anche professione sanitarie quali tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio e ostetriche a questa emergenza: circa 1000 professionisti hanno visto riconvertita la loro attività con la creazione di appositi reparti dedicati ai pazienti colpiti dal virus. Abbiamo creato 180 posti letto in tutti gli ospedali, con quello di Albenga interamente dedicato al Coronavirus, per cui abbiamo avuto infermieri che si trovavano a lavorare in chirurgia o in sala operatoria e nell'arco di pochi giorni si sono ritrovati nei reparti Covid. Il personale ha avuto una grandissima capacità di flessibilità nel riorganizzarsi e l'impegno è stato davvero grandissimo".

Giornate frenetiche, dunque, contraddistinte dal continuo confronto con i vertici regionali della Sanità: "Ci siamo coordinati con A.li.sa, che ha fornito le linee guida: per gestire l'emergenza era necessario creare dei percorsi ad hoc e così è stato - ha sottolineato il direttore professioni sanitarie dell'Asl 2 - adesso però la situazione sta cambiando, stiamo entrando nella cosiddetta 'fase 2' dove alla riduzione del flusso dei pazienti positivi al Coronavirus si affianca la necessità di riaprire gli ospedali per quel che riguarda situazioni mediche diverse. Stiamo quindi affrontando una fase importante, dove sarà necessaria un'ulteriore riorganizzazione".

"I dispositivi di protezione? All'inizio a livello nazionale tutti hanno avuto qualche problema, all'interno di Asl2 è stato scelto un punto centrale proprio per gestirne la distribuzione in base al grado di rischio. Il timore nel dover lavorare in una situazione così difficile? La paura non la neghiamo, abbiamo dovuto affrontare anche questo aspetto. Per cercare di ridurre il più possibile i rischi di contagio, il personale ha approfondito nei dettagli la conoscenza della patologia. Il tutto in tempi brevissimi".