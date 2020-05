L’Aifa inserisce l’ospedale San Martino nella lista dei centri di sperimentazione per la somministrazione del Remdesivir

“L’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ha inserito l’ospedale San Martino di Genova nella lista dei centri di sperimentazione per la somministrazione del farmaco antivirale Remdesivir: in commissione Affari sociali abbiamo presentato un’interrogazione al ministro della Sanità Roberto Speranza affinché il nosocomio genovese, il primo nel quale all’inizio dell’emergenza sanitaria l’antivirale è stato sperimentato con buoni risultati, potesse riavviare la sperimentazione”: è quanto dichiarano in una nota i deputati liguri della Lega Edoardo Rixi, Sara Foscolo, Flavio Di Muro e Lorenzo Viviani.



“La somministrazione ai pazienti infatti – aggiungono – era stata interrotta dopo l’alt imposto dal comitato etico nazionale al quale, dopo il decreto ‘Cura Italia’ approvato dalla maggioranza di governo, è sottoposta l’autorizzazione di ogni farmaco negli ospedali del Paese. In attesa che arrivi l’ufficialità al riavvio della sperimentazione esprimiamo soddisfazione per aver portato con successo la voce della Liguria e dei medici del San Martino aprendo a tutti i liguri la possibilità di essere curati in via sperimentale col Remdesivir”.