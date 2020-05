Albenga: l'Istituto Comprensivo 1 e la Lega Navale uniti nel progetto "Il Mare in casa"

Nonostante il periodo di emergenza sanitaria che ha forzato tutti gli studenti a seguire le lezioni da casa, anche quest’anno la Lega Navale Sez. di Albenga ASD, con l’assistenza scientifica del biologo marino Andrea Molinari della società RSTA scrl di Genova, ha avviato una collaborazione con l’Istituto Comprensivo Albenga 1 volta a inserire nel programma didattico della scuola media una serie di incontri in modalità di video-conferenza legati alla conoscenza dell’ambiente marino. L’iniziativa, denominata “Il mare in casa”, si prefigge di rendere consapevoli gli studenti delle ricchezze naturalistiche sommerse presenti all’isola Gallinara e nei fondali circostanti. Ad ogni incontro il biologo marino presenta numerose fotografie subacquee da lui scattate nei fondali dell’isola a forma di tartaruga, oltre a commentare immagini di rifiuti abbandonati sulle spiagge e sui fondali marini al fine di sensibilizzare gli studenti al rispetto dell’ambiente.

Al termine dell’esposizione delle immagini gli alunni, oltre a poter interagire con l’esperto, sono invitati a prendere parte ad un quiz preparato da Andrea Molinari insieme ai docenti della scuola utilizzando una delle piattaforme informatiche disponibili on-line. Il “Quiz del mare” permette agli studenti di mettersi in gioco rispondendo in diretta ad una serie di quesiti riferiti agli argomenti trattati durante la presentazione, con il dispositivo che stanno utilizzando.

“Da molti anni partecipo con grande entusiasmo a queste iniziative volute dalla Lega Navale di Albenga che mi consentono di portare nelle scuole del territorio la mia passione per il mare, sperando che il mio messaggio porti gli studenti ad avere cura dell’ambiente marino, soprattutto per i fondali dell’isola Gallinara, zona inserita a livello nazionale tra i siti più interessanti per istituire un’Area Marina Protetta”, afferma Andrea Molinari

“Da molti anni collaboriamo con la sezione albenganese della Lega Navale Italiana, tuttavia quest’anno sembrava che nulla si potesse fare per via dell’emergenza sanitaria. Poi abbiamo pensato di chiedere al Dott. Molinari la disponibilità di fare degli interventi a distanza con gli alunni della prima media. Lui ha accolto volentieri l’invito e insieme ai docenti hanno preparato del materiale specifico che permettesse agli studenti sia di imparare ma anche di partecipare attivamente alla lezione, e abbiamo fissato alcune date” ha dichiarato il dirigente scolastico Prof. Andrea Minghi.

Oltre al primo incontro svolto il 29 aprile 2020, i prossimi incontri saranno il 7 e l’8 maggio 2020.