Il lungomare di Savona brulicante: già all'inizio della Fase 2 non mancano gli assembramenti (VIDEO)

L'ordinanza sindacale di chiusura delle passeggiate è in vigore ancora fino a lunedì, in attesa del nuovo DPCM del premier Conte per l'avvio della cosiddetta "Fase 2" di convivenza con il Coronavirus, ma a Savona, come in altre località della riviera, l'allentamento delle misure di contenimento del contagio sembra già essere realtà.

A dimostrarlo la situazione nel pomeriggio di via Cimarosa, lungomare della città tra il Prolungamento e corso Vittorio Veneto. Un luogo il cui accesso, stando a quanto stabilito dall'ordinanza del sindaco Caprioglio, non dovrebbe essere consentito fino al lunedì 4 maggio almeno.

Complice la bella giornata, la voglia di prendere una boccata d'aria al caldo sole della primavera e anche un po' di "confusione normativa" creata dal continuo susseguirsi di decreti ed ordinanze di diversi enti, oggi la passeggiata si è invece popolata non senza alcuni piccoli assembramenti.