Il volontariato al tempo del Coronavirus: il punto in diretta con gli esponenti savonesi del Terzo Settore

Cosa ha fatto il volontariato del savonese al tempo del Coronavirus in questo periodo di emergenza, le iniziative, la ricaduta sul territorio e le persone coinvolte mettendo in luce le criticità come la mancanza dei dispositivi di protezione individuale.

Ma non solo: anche gli aiuti per il futuro e l'evoluzione, puntando a fare rete con l'esterno tramite una nuova progettazione.

Questi e molti altri temi verranno trattati in diretta alle 17.00 sulla pagina Facebook di Savonanews ed in homepage sul sito con gli esponenti del terzo settore della provincia di Savona.

Interverranno in diretta Alberto Isetta, portavoce del Forum Savonese del Terzo Settore; Anna Giacobbe, presidente Auser Savona; Marco Berbaldi, Fondazione Diocesana Comunità Servizi onlus; Giovanni Carlevarino, presidente della Croce Bianca Savona e Emanuele Gerardi, presidente della Consulta del Volontariato di Finale Ligure.