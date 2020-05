La Voce dei Giovani con Yepp Albenga: "La mia quarantena"

YEPP Albenga è l’associazione che aiuta i giovani a realizzare le proprie idee, a diventare cittadini attivi, e a portare ad Albenga il cambiamento che desiderano. Ha sede nel Centro Giovani di Piazza Corridoni 9, ex Cinema Astor.

“Se sei un vero procrastinatore, procrastini anche in quarantena” (citazione)

Io voglio uscire da questa quarantena.

Non ne ho più voglia di stare tutto il giorno nel letto (perché non ho un divano!) a guardare film Disney ed episodi di Hannah Montana. Per carità. Meno male che dal 23 marzo è arrivato Disney+, i 70€ (di abbonamento annuale) meglio spesi della mia vita. Ma sempre se non ci stai tutto il giorno e tutta la notte, perché parecchie volte è capitato che guardassi la tv anche fino a tardi.

Le mie giornate sono messe così: mi sveglio la mattina verso le 9,30, non succedeva da quando ero nelle vacanze estive in pausa da scuola. Poi varia. Tv da sola o tv con mia madre. Poi si fa pranzo quando arriva mio padre da lavoro e nel pomeriggio dipende dagli impegni dei miei amici e amiche, ci vediamo.

Se non hanno da fare, facciamo videochiamate dove ci raccontiamo gossip, cose che succedono via messaggio con fraintendimenti e varie, quanta gente c'era oggi al Lidl, che cosa abbiamo mangiato a pranzo o giochiamo a skribbl.io. Prima di cenare faccio esercizio fisico di dubbio genere, non ho più la sensibilità agli arti, sono comunque stata seduta tutto il giorno. Poi si cena e dopo è come nel pomeriggio. Ci sentiamo con gli amici o guardo un film.

E' così da 50 giorni.

Ma in realtà i primi giorni ero creativa: il primo giorno di prigionia ho preso dei rami dal mio giardino, sciolto delle candele a bagno Maria dentro ad un pentolino e ho fatto dei fiori ai rami secchi, bruciacchiandomi le falangette nella cera calda. E' venuto un buon lavoro, nonostante i patimenti.

Qualche giorno dopo ho finito un puzzle, che avevo cominciato a Natale. Sono molto brava a procrastinare, quindi ho avuto finalmente il motivo per finirlo. Ne ho iniziato un altro che ha finito mio padre in un'oretta.

Avevo iniziato a fare cestini con le carte da gioco. Durante questi giorni, ne ho fatti due. Siccome a quanto pare sono fissata con le carte, con Photoshop sto creando un mazzo con le facce dei miei amici: è in sospeso pure questo.

Pasqua è stato il compleanno della mia amica Giada, in una decina le abbiamo organizzato una festa a sorpresa, per quanto fosse possibile! Ho recuperato foto sue imbarazzanti e ci ho fatto un video di 17 minuti. Per completare l'opera, le ho creato un “test di compleanno”, con domande di cultura generale e sui suoi amici, noi, presenti nella videochiamata.

Da inizio quarantena ho iniziato un diario di bordo, scrivo quello che penso, come mi sento, disegno, ci attacco cose, lo decoro con scotch colorato e foto.

Domenica sera abbiamo fatto aperitivo, stavo sul terrazzo a bere cocktail dosati a casaccio a parlare con in miei amici, ovviamente in videochiamata.

Quando non ho voglia di lavorare, ma di perdere tempo (quindi sempre…!), gioco col telefono ai roller coaster tycoon, sto su Instagram o guardo video su youtube. La maggior parte delle volte sono video stupidi, che fanno ridere, solitamente iNoobChannel, Bertra, Leo, ieiazel, Poldo; qualche video di cultura nerd, tipo Fraffrog o Caleel; video di montagne russe, che mi fanno stare bene, ma anche male, perché vorrei visitare la maggior parte dei parchi divertimenti del mondo e non so quando sarà la prossima volta che potrò andare anche solo a Gardaland.

Il 24 sono uscita. Ero in ansia, dovevo solo scendere per fare un lavoro per mio padre, non sapevo come comportarmi: sono uscita con la mia mascherina decorata (da me la sera prima) e i miei guanti di colore diverso. Non c'era la solita vita è stato bello, ma anche strano.

Il 9 maggio farò 2 mesi di prigionia. Credo che farò una festa perché potrò finalmente andare a casa di mia sorella e del mio migliore amico.

Ps. ho messo i collegamenti per i canali youtube, se volete darci un'occhiata!

L'autore di questo articolo:

ELEONORA GALLO, 26 anni, partecipa ai laboratori di creatività di YEPP Albenga ed è stata Youth Leader in vari scambi nazionali e internazionali.