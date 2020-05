L'abbigliamento ancora sotto 'lockdown', l'allarme di FederModa: "Settore fiore all'occhiello, stiamo finendo nel dimenticatoio"

Con queste poche, ma chiare e forti, parole è FederModa Savona a lanciare l'allarme per le difficoltà economiche che si trova ad affrontare il settore dell'industria dell'abbigliamento in conseguenza delle misure adottate dal Governo per contenere l'epidemia da Coronavirus.

Spiega una nota: "Abbiamo chiuso l'11 marzo arrivando da un periodo di difficoltà per la crisi dei consumi, con i negozi pieni di merce primaverile. Abbiamo avuto la falsa illusione che saremmo stati aiutati ma non solo si sono dimenticati del comparto moda nel decreto 'Cura Italia', ma anche nel decreto liquidità. Si perchè per far fronte agli impegni presi ci hanno proposto i prestiti garantiti con il Fondo Centrale di Garanzia che altro non è che altri debiti, che vanno a stressare ulteriormente i conti economici delle aziende".

Sono ben altre infatti le soluzioni auspicate dal settore: "Servono finanziamenti a fondo perduto, un prolungamento della moratoria fiscale e contributiva almeno fino al 30 settembre 2020 un riconoscimento della svalutazione del magazzino per la merce invenduta pari al 60% attraverso la concessione di un credito di imposta. Questo è quello che serve subito in caso contrario sarebbero a rischio 30mila posti di lavoro e la chiusura di 14mila punti vendita".

"Questo non è un problema per gli operatori del settore - ammoniscono - è un problema per tutta la comunità. Aspettare il 18 maggio per farci aprire ? Non capiamo il perchè quando l' INAIL ha stabilito che siamo un settore a basso rischio e noi abbiamo tutto l'interesse e fare rispettare le regole sulla sicurezza sia per noi che per i nostri Clienti".

"Per noi la salute dei nostri clienti è al primo posto. Però fateci aprire abbiamo bisogno di tornare a lavorare oppure una parte delle aziende non sarà in grado di riaprire" conclude la nota di FederModa Savona.