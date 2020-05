L'Istituto Comprensivo Albenga I partecipa all'International Jazz Day

Giovedì 30 Aprile l'Istituto Comprensivo Albenga I ha partecipato all'International Jazz Day, evento coordinato da Angelo Bardini e organizzato dall'associazione "Il Jazz va a scuola" (IJVAS) in collaborazione con il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti presieduto dal Prof. Luigi Berlinguer.

In questa giornata si sono svolte varie attività e progettazioni contestuali con l'obiettivo, come ha sottolineato l'Unesco, di riconoscere al jazz il valore di "mezzo per sviluppare e aumentare gli scambi interculturali e la comprensione tra le culture ai fini della reciproca comprensione e tolleranza".

Da Albenga hanno partecipato studentesse e studenti del corso ad indirizzo musicale della scuola media con i loro insegnanti di strumento.

I protagonisti del seminario sono stati due: nella prima parte abbiamo assistito alla lezione di Elena Biagioni, cantante e vocalist specializzata nella tecnica di canto moderno e jazz, docente di tecnica vocale e Ear Training. Con la prof.ssa Biagioni abbiamo potuto esplorare il "vocalese"uno stile canoro jazz in cui le parole sono adattate a melodie originariamente scritte ed eseguite da strumenti solisti.

La seconda parte del seminario è stata diretta dal M° Gìo Lombardi direttamente da Los Angeles (California), chitarrista, insegnante e compositore ecletticamente specializzato nell'improvvisazione e nella commistione fra generi, abilità tipica delle realtà musicali della west coast statunitense.

Gìo Lombardi ci ha fatto ascoltare alcuni brani rythm&blues, salsa e jazz con l'ausilio di basi, abbiamo potuto vedere in diretta come avviene una vera e propria improvvisazione in stile jazzistico.

Ha partecipato ai seminari anche il Dott. Alessandro Clavarino, dirigente dell'USP Savona.

In questo delicato momento storico, l'esperienza dell'International Jazz Day è stata fondamentale e ha contribuito ancora una volta a dimostrare la vicinanza della scuola e della musica agli studenti, facendo loro acquisire nuove competenze musicali e nuove conoscenze.