Plodio, la società calcistica placa le polemiche: "I gruppi consiliari utilizzino il nostro nome per qualcosa di veramente utile alla società"

"Nel giorno del nostro 23esimo anniversario, vorremmo poter dire la nostra a riguardo la sterile polemica sul nostro campo di calcio, polemica che ormai si protrae da diverso tempo" esordisce così il comunicato del sodalizio biancoceleste della ASD Plodio in merito alle polemiche scatenatesi nei giorni scorsi tra maggioranza e opposizione circa la gestione dell'impianto.

"Alla minoranza 'vivere Plodio' vorremmo dire che ormai sono fuori tempo massimo, nel pieno diritto di poter e di dover richiedere interrogazioni in merito - afferma la società calcistica -. Ad oggi, da parte della nostra società, gli accordi presi con l'attuale amministrazione, benché siano accordi ancora verbali, a causa dell'emergenza sanitaria che ci accompagna in questo periodo, potrebbero garantirci un buon futuro. Purtroppo siamo costretti ad usare il condizionale, per altri e ovvi motivi".

"Visto e considerato che nella maggior parte dei casi, questo tipo di polemiche si volatilizzano al vento come bolle di sapone e spesso arrecano più danni che vantaggi, vorremmo consigliare ai due gruppi comunali di utilizzare il nostro nome e di unire i loro sforzi per qualcosa che possa essere veramente utile alla nostra società, trasformando una superflua polemica in una proficua cooperazione e collaborazione" invita la società che disputa il campionato di Seconda Categoria.

"Questa emergenza sanitaria ci ha portato ad avere un futuro incerto. Siamo da sempre una società che ha sempre basato la propria esistenza sull'autofinanziamento - ricorda il club valligiano -, con qualche aiuto da parte di piccoli commercianti che non smetteremo mai di ringraziare, ma che comunque erano una piccola percentuale del nostro bilancio. La nostra sopravvivenza è legata inderogabilmente allo svolgersi della festa di metà settembre. Qualora la sagra non possa essere allestita per ovvi e comprovati motivi, la nostra società rischia seriamente di non avere un futuro".

"Se proprio avete a cuore l'Asd Plodio 1997, se proprio avete come valido motivo, in questo periodo, per richiedere interrogazioni comunali, solo ed esclusivamente la vicenda del nostro campo, vi chiediamo sentitamente di unire le forze e di provare, in caso questa emergenza sanitaria e le sue conseguenze si protraessero ben oltre l'estate, a trovare un modo per aiutarci concretamente a proseguire la nostra attività, che dura ormai, come detto in precedenza, da 23 anni. La comunità plodiese, dovrebbe essere orgogliosa di avere una realtà sportiva come la nostra e penso che le forze politiche dovrebbero, nel limite del possibile, garantire un futuro a questa società".

"Sappiamo che ad oggi le problematiche serie sono altre, dove ci sono realtà lavorative e produttive che vivono la nostra, se non peggiore, situazione. Sappiamo che dalla loro situazione dipende anche la sopravvivenza di nuclei familiari, mentre, per nostra fortuna, noi come società sportiva, non abbiamo tali responsabilità, ma visto e considerato che, nonostante il periodo, siamo venuti spesso chiamati in causa, ci sentiamo in diritto di poter esprimere il nostro parere" continuano.

"Se proprio ci volete bene, aiutateci; delle vostre polemiche a mero scopo politico non ce ne facciamo nulla. Adesso, se non avete altro da fare, noi abbiamo bisogno di un aiuto concreto e reale. Come pensiamo che sia normale, garantite aiuto alle famiglie, ai lavoratori, alle aziende del territorio e una volta fatto questo non dimenticateci, come troppo spesso è accaduto. Questo è sicuramente il modo migliore per aiutare l'Asd Plodio, il resto sono solo parole che a noi, non portano nulla. La politica, quella genuina, quella responsabile porta a cercare soluzioni e non ad alimentare solo ed esclusivamente inutili e sterili polemiche, utili per soli scopi propagandistici senza alcun effetto positivo sulla collettività".

"In questo periodo bisogna preoccuparci della nostra sopravvivenza, senza di quella anche la problematica campo sportivo decade in secondo piano. Cerchiamo assieme una proficua collaborazione, ASD, amministrazione e minoranza, affinché ci sia un futuro certo anche per noi, su quello dovrebbero convergere le energie di tutti" conclude il sodalizio biancoceleste.