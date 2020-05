Vado, le celebrazioni per il "Primo Maggio" tra caduti sul lavoro e deportati vadesi nella Seconda Guerra Mondiale

Ieri mattina, 1 maggio, il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano ha voluto ricordare le vittime del lavoro celebrando la Giornata del 'Primo Maggio' deponendo una corona di alloro in Via Maestri del Lavoro, non essendosi svolto il tradizionale corte a causa dell'emergenza sanitaria.

Successivamente è stato deposto un mazzo di fiori alla lapide dei deportati vadesi dell'ex stabilimento Michalet per ricordare il prossimo 5 maggio il 75 anniversario della liberazione del campo nazista di Mauthausen, dove furono deportati i lavoratori degli scioperi del 1 marzo 1944 e che in pochissimi ritornarono.