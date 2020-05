Varazze, 4 mila mascherine donate da due cittadini, 13mila però sono bloccate in Egitto

4mila mascherine donate da due cittadini di Varazze (2mila dalla Cina) ma 13mila che però sono rimaste bloccate in Egitto.

"Non si riesce al momento a importarle, però questo nostro concittadino ha effettuato un acquisto in Italia di duemila mascherine in tessuto, lavabili e riutilizzabili, che cercherò di recapitare ai cittadini, una parte le distribuiremo alle rsa, Nostra Famiglia, supermercati" spiega il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano che ha specificato inoltre che la protezione civile nazionale ne ha consegnate 800.

Sull'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine sul territorio varazzino, il primo cittadino non ha proclamato l'ordinanza, creando però discussioni tra i cittadini.

"Ho effettuato una raccomandazione alla cittadinanza, in virtù di quanto è contenuto dal Dpcm che entrerà in vigore dal 4 maggio, riportando la disposizione relativa all'utilizzo delle protezione per le vie respiratorie - precisa Bozzano - l'obbligatorietà delle mascherine è prevista solo in alcuni casi determinati espressamente dalla legge, le protezioni per le vie respiratorie possono essere autoprodotte".