Coronavirus, torna a salire la curva dei contagi in Liguria: 98 in più di ieri i casi

Torna nuovamente a crescere la curva dei contagi in Liguria. Dopo il primo segno "meno" nel bilancio quotidiano registrato ieri, oggi ammontano a 5.279 le persone attualmente positive al Covid-19 in Liguria, 98 in più rispetto a ieri, e sono 1.193 i deceduti dall’inizio dell’emergenza (11 più di ieri). I test effettuati sono 53.202 (2.003 più di ieri).

I positivi in Liguria, così suddivisi:

• Imperia 897

• Savona 864

• La Spezia 340

• Genova 3.170

• In fase di verifica 8

Al domicilio restano 2.883 persone (99 in più rispetto a ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 1.681 persone (18 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 1.838 (77 più di ieri).

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 715 sono gli ospedalizzati (19 in meno di ieri), di cui 68 in terapia intensiva (senza variazioni rispetto a ieri), così suddivisi:

• Asl 1 – 122 (di cui 10 in terapia intensiva), -5

• Asl 2 – 106 (di cui 7 in terapia intensiva), -4

• San Martino – 148 (di cui 23 in terapia intensiva),

• Villa Scassi – 89 (di cui 11 in terapia intensiva), -16

• Evangelico – 25, -2

• Ospedale Galliera – 104 (di cui 2 in terapia intensiva), +2

• Gaslini 3

• Asl 4 – 57 (di cui 7 in terapia intensiva), +3

• Asl 5 – 60 (di cui 8 in terapia intensiva), +2

Le persone in sorveglianza attiva sono 1969 (-32), così suddivise:

• Asl 1 – 165

• Asl 2 – 618

• Asl 3 – 475

• Asl 4 – 342

• Asl 5 – 369