Cairo, quale futuro per l'ospedale nella 'Fase 2'? Il PD: "Il silenzio di amministrazione comunale e regionale è assordante"

"Era il 20 Marzo quando la Regione decise,in piena emergenza e in controtendenza rispetto al resto della nazione, di chiudere il Punto di Primo Intervento e di ridimensionare molti servizi dell'ospedale di Cairo". Con una nota il Partito Democratico di Cairo Montenotte si interroga su quello che sarà il futuro nella prossima fase di convivenza con il Coronavirus dell'ospedale cairese.

"È passato un mese e mezzo da quel momento in cui si è deciso di lasciare il nostro ospedale desolatamente vuoto e inoperativo - afferma il gruppo dem - nonostante l'emergenza in atto. Lunedi sarà il 4 maggio, data che coincide con l'avvio della fase 2 dell'emergenza e che rappresenta una sorta di ripartenza per tutta l'Italia. Vero che l'emergenza non è assolutamente finita, ma fortunatamente dati alla mano, la situazione è in miglioramento: i guariti aumentano, i nuovi contagi diminuiscono e i reparti di terapia intensiva e Covid si stanno svuotando".

"In tal contesto, e in vista dell'avvio della 'Fase 2', che decisioni sono state prese per l'ospedale di Cairo? Verrà riaperto, verrà utilizzato come centro Covid-free oppure la chiusura proseguirà ad oltranza? Il sindaco di Cairo nonché presidente del distretto socio-sanitario della Val Bormida Lambertini aveva dichiarato che si sarebbe battuto per la riapertura. Bene, ci fa piacere. Però vorremmo sapere le azioni concrete che ha intrapreso o vorrà intraprendere per la riapertura del nostro ospedale. Ad ora ci sembra sia stato fatto ben poco, visto che l'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Cairo Democratica e discussa mercoledì scorso in consiglio comunale non ha ricevuto alcuna risposta concreta".

Si domandano quindi dal circolo cairese del Partito Democratico: "Ma allora quanto dovremo ancora aspettare per la riapertura del nostro ospedale? Attendiamo risposte e azioni concrete perché la cittadinanza è molto preoccupata e in tal contesto il silenzio di chi amministra in Regione e dell'amministrazione cairese sta diventando sempre più assordante".