Emergenza Coronavirus, i sindaci scrivono al presidente Toti: "Non si proceda oltre con ordinanze autonome"

E' molta la confusione che si è generata fin dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus, dove ai DPCM emanati dal premier Conte si sono sovrapposte, specialmente nell'ultimo periodo, ordinanze regionali e sindacali.

Un continuo susseguirsi di norme e atti che ha contribuito a creare non poca confusione per cittadini, Forze dell'ordine e non ultimi per i sindaci. E proprio diversi amministratori comunali quest'oggi hanno quindi deciso di scrivere al presidente Toti per arrivare ad adottare una linea chiara e possibilmente coerente col Governo.

“Da Amministratori Locali, condividiamo l’esigenza e la volontà di favorire al più presto una riapertura, possibilmente anche anticipata, delle diverse attività economiche per permettere la ripresa e il rilancio dei nostri territori, ma chiediamo che questa avvenga di concerto con il Governo e con i Comuni per evitare ulteriore confusione" spiegano i sindaci nella nota.

Continuano quindi: "Di fronte alla situazione di caos normativo venutasi a creare negli ultimi giorni, che non permette al cittadino di conoscere facilmente le misure in vigore e quindi di adottare i comportamenti corretti, invitiamo quindi la Regione Liguria a non procedere oltre con proprie autonome ordinanze nella gestione della Fase 2, privilegiando realismo e senso di responsabilità".

Ma se in un primo momento sindaci e governatori sono stati fin da subito propensi a stringere ulteriormente la cinghia rispetto alle norme diramate da Roma, nell'ultima settimana specialmente le maglie della rete si sono allargate in alcuni territori. Tra questi la Liguria: "In linea con quanto affermato dal Presidente di ANCI, Antonio Decaro, che ha giustamente stigmatizzato il 'protagonismo regionale' al quale stiamo assistendo, e in conformità con le Linee Guida indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute, chiediamo e ribadiamo la necessità di una coerenza istituzionale tra le decisioni assunte dallo Stato centrale e dagli Enti Territoriali".

Un alleggerimento delle restrizioni che ha preoccupato non solo il Governo centrale, con la reprimenda in Parlamento di giovedì scorso da parte del presidente Conte, che ha definito "illegittime" queste fughe in avanti, e del ministro degli Affari Regionali Boccia. Anche gli amministratori locali chiedono ora maggior rigore: "Chiediamo inoltre, alla Regione di mantenere alta l'attenzione sul fronte sanitario, in quanto i dati dell'epidemia riferiti alla Liguria non permettono abbassamenti dei livelli di guardia (il primo di maggio si è registrata la più alta percentuale di crescita di contagiati , +1,63%, con la Lombardia al +0,97% e con la media nazionale al +0,60%)” concludono i sindaci.

I sindaci firmatari nel savonese:

Ilaria Caprioglio,Savona; Angelo Galtieri, vicesindaco Alassio, Riccardo Tomatis, Albenga; Monica Giuliano, Vado Ligure; Marina Lombardi, Stella; Nicola Isetta, Quiliano; Caterina Mordeglia, Celle Ligure; Luigi Romano, Ceriale; Mattia Fiorini, Spotorno; Roberto Arboscello, Bergeggi; Roberto Barelli, Orco Feglino; Gianluca Nasuti, Albissola Marina; Lucio Fossati, Noli; Alessandro Comi, Calice Ligure; Alessandro Oddo, Tovo San Giacomo; Massimo Niero, Cisano sul Neva, Sabrina Losno, Vendone.