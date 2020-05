Lavori campo da calcio, la minoranza replica all'ASD Plodio 1997: "I cittadini hanno bisogno di risposte"

I consiglieri del gruppo di minoranza "Vivere Plodio" replicano all'Asd Plodio 1997: "Abbiamo letto con attenzione la vostra riflessione, pubblicata su Facebook nella giornata di ieri, e rivolta anche al nostro gruppo di minoranza. Pertanto sentiamo il dovere di illustrarvi i motivi del nostro operato e dei quesiti che abbiamo rivolto, ovviamente ed esclusivamente, all'amministrazione comunale" spiegano i consiglieri comunali Gio Lucas Incorvaia, Patrizia Bergero e Antonio Cappa.

"Innanzitutto, come consiglieri comunali, ma ancora prima come plodiesi, ringraziamo l’associazione sportiva e tutti i suoi componenti per l’impegno che in questi ventitré anni avete dedicato alla comunità per puro spirito solidaristico. Le realtà associative come la vostra e come le altre associazioni presenti sul territorio sono il cuore pulsante della vita della nostra comunità - proseguono in consiglieri - Siamo fermamente convinti, dunque, che il compito degli amministratori locali debba essere indirizzato a tutelare e promuovere l’associazionismo in ogni sua forma, che sia una associazione sportiva, la pro loco o un centro culturale".

"Proprio per questo motivo noi consiglieri di minoranza abbiamo rivolto al sindaco e all'amministrazione comunale due domande molto semplici; quanto è costato complessivamente il campo da calcio in erba naturale? per quale motivo, da quasi un anno (quindi prima del Coronavirus), non è stata rinnovata la convenzione con la vostra associazione? Le nostre domande, benché elementari, non hanno fino ad ora trovato, a nostro parere, una compiuta risposta malgrado la presentazione di ben due interrogazioni. Il nostro operato, pertanto, è esclusivamente rivolto all'interesse dei cittadini. Devono conoscere come gli amministratori locali spendono i soldi che faticosamente ogni anno versano al comune attraverso le tasse".

"Viviamo tutti in un periodo difficile legato alla crisi economica, alla mancanza di lavoro e, purtroppo, oggi all'epidemia in corso. I cittadini hanno bisogno di risposte ma sopratutto hanno necessità di sapere di essere bene amministrati, di sapere esattamente come vengono spesi i loro denari e per quale motivo. Le nostre interrogazioni sono rivolte a questo scopo, senza nessuna ricerca di visibilità - continuano - L’associazione ASD Plodio 1997 è attiva sul territorio comunale da molti anni. Proprio perché non vogliamo che una realtà come la vostra scompaia siamo preoccupati dal fatto che la convenzione per la gestione degli impianti sportivi non sia stata rinnovata malgrado sia scaduta da tempo (più precisamente la convenzione è scaduta, dopo un rinnovo di appena otto mesi, il 31/08/2019)".

"Riteniamo che l’amministrazione comunale avrebbe già dovuto rinnovare la convenzione consentendovi di gestire gli impianti sportivi per un congruo lasso di tempo e senza la corresponsione di un canone annuale (come, invece, era previsto nella precedente convenzione). L’esistenza di una convenzione valida è anche nel vostro interesse potendo programmare serenamente le attività utili al vostro scopo sociale e a beneficio dell’intera collettività".

"Proprio perché ci stanno a cuore tutti i plodiesi, infine, ci auguriamo che l’amministrazione comunale oltre a rispondere alle domande che le abbiamo posto, si affretti a portare nel prossimo Consiglio Comunale una bozza di convenzione che tenga conto degli accordi verbali con voi presi affinché la si possa discutere e votare" conclude la minoranza.