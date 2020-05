Vaccarezza: "La ripartenza si riavvicina: regole si, ma anche tutela e sostegno delle categorie produttive"

"Buongiorno amici, il mio viaggio fra le categorie che attendono risposte dal Governo continua, oggi con altre tre testimonianze significative. C'è chi ha chiuso e ora attende di ripartire, chi ha tenuto "i motori al minimo" per i motivi che leggerete, e chi ha scelto di diversificare la produzione, ma ora ha nuovi dilemmi da sciogliere". A raccogliere alcune storie di commercianti che si trovano in questo momento a dover fare i conti con le chiusure o le aperture regolamentate derivanti dall'emergenza Coronavirus è il capogruppo in Consiglio regionale di 'Cambiamo!', Angelo Vaccarezza.

Cristina è titolare di un'azienda leader del territorio che si occupa di organizzazione eventi e ci dice: "Ciò che chiediamo è di vedere riconosciuto il nostro comparto, avere un riscontro ed un supporto sia in termini economici, ma soprattutto di indirizzo: da quando siamo in emergenza, il lavoro ha subito un arresto brutale ed inevitabile. Il settore degli eventi è una parte integrante del turismo, ricopre un ruolo fondamentale per le destinazioni turistiche ed è di fatto un’industria con migliaia di persone che lavorano nei settori più diverdi: costituisce un importante fetta dell’Industria del turismo italiano, che vale circa il 4% del PIL nazionale con oltre 1.000.000 di professionisti dei settori più diversi. La situazione è drammatica, molti sono gli eventi cancellati da fine febbraio ad oggi e ciò ha già compromesso il futuro di molte organizzazioni. Le istituzioni dovrebbero ascoltare gli organizzatori per trovare insieme delle soluzioni, che partano dalla sicurezza sanitaria, elemento imprescindibile in tutti i settori. Si tratta di un lavoro complicato, ma non impossibile, che dovrà essere organico e condiviso, verificando che ogni aspetto organizzativo non vada in contrasto con altri".

Pervinca, albergatore, titolare di un noto locale a Savona: "Non nascondo la mia preoccupazione per il futuro della mia categoria: abbiamo fatto in modo, durante questa emergenza, di fornire un servizio alla collettività mantenendo la consegna a casa, l'albergo e' rimasto attivo per chi, per esigenze lavorative non si è fermato. Grazie a tutto questo e utilizzando anche risorse personali, siamo riusciti, fino ad oggi, ad evitare la cassa integrazione ai nostri dipendenti che hanno le famiglie da mantenere ma che soprattutto, fanno ormai parte della nostra. Quello di cui il settore ha bisogno è il sostegno delle istituzioni per quel che riguarda i tributi comunali, con il blocco per i periodi di minor lavoro, oppure la rateizzazione per le somme in pagamento nelle settimane subito successive alla riapertura. Mancano soprattutto le linee guida del Governo per qualsiasi tipo di attività debba riprendere, non è pensabile passare il tempo a immaginare cosa dovremo/potremo fare senza regole certe, non possiamo programmare nulla, il futuro in gioco non è solo il mio ma anche quello di chi fa parte dell'azienda: devo essere responsabile anche per loro".

Davide, è invece di Pontedassio ed ha donato al suo Comune 500 mascherine. Ma non le ha acquistate, Le ha prodotte. Davide è in primis una persona che a causa del Covid ha perso un congiunto. Ma è anche una persona che di fronte alla tragedia non si è persa d'animo e ha deciso di aiutare il paese attuando tutte le pratiche per effettuare la conversione della sua ditta di tende da sole, in un azienda specializzata nella produzione di mascherine in polipropilene, già sanificate al confezionamento, lavabili, da donna e uomo, colorate, disponibili anche dai 6 ai 10 e dagli 11 ai 16 anni.

Davide è così riuscito a garantire il posto di lavoro ai propri operai, nonostante le difficoltà burocratiche incontrate per la riconversione e la certificazione delle mascherine, e ne ha addirittura assunto altri dieci. Il problema sorge ora, con l'annuncio del Governo di fissare un prezzo al pubblico calmierato: i produttori si ritrovano con una linea di produzione avviata, migliaia di mascherine prodotte e una domanda praticamente azzerata. "Ci hanno chiesto di riconvertirci alla produzione di mascherine quando c’era necessità e il Paese aveva grande bisogno, lo abbiamo fatto senza indugi per essere di aiuto alla collettività, e adesso che questa attività potrebbe servire ad integrare il fatturato, in forte contrazione quest’anno, il Governo impone prezzi di vendita che ci mettono fuori? Il prezzo imposto dal Governo per chi realizza dispositivi non stampati, è insostenibile. Fino a che eravamo utili, tutto bene, ora che le cose sono cambiate, invece di tutelare gli imprenditori che hanno mantenuto e creato occupazione, vengono buttati via come le bambole rotte. Resteranno sul mercato le aziende dai grandi numeri, ma degli imprenditori che si erano messi a disposizione, che ne sarà?"