Vaccarezza: "La sinistra manca di coerenza, alla prossima lezione di morale mi segnino assente"

Torna all'attacco dell'opposizione il consigliere regionale Angelo Vaccarezza. Lo fa accusando l'intera sinistra di ricorrere sistematicamente ad una doppia morale.

"Ci pensate se al Governo del Paese oggi ci fosse un esponente del centrodestra? Quella meravigliosa Costituzione, usata e troppo spesso abusata nei discorsi della sinistra oggi è stata sospesa. Andatevi a leggere gli articoli 3, 13 e 16. Soprattutto l'articolo 13, quello che riconosce la libertà agli italiani. Non la concede, la riconosce, è una cosa nostra e non può essere sospesa. E nel momento in cui questo debba avvenire lo si deve fare coinvolgendo il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministri. I DPCM sono atti amministrativi non leggi. Noi stiamo andando avanti a colpi di decreti come se Conte fosse il dittatore di un piccolo Stato del Sudamerica che passa alle spalle di qualsiasi forma di rispetto, reale e normato sugli atti formativi di questo Paese, come un duce, un dittatore".

"Non usi i decreti presidenziali, usi i decreti legge in modo da mettere in moto una serie di passaggi che coinvolgono tutti gli organi del Paese. E' insopportabile pensare ci sia un uomo che si arroghi il diritto e il potere su tutti senza averne alcun diritto. Che a quest'uomo alla prima occasione vengano dati poteri eccezionali che nessuno sa dove possono portarci, perchè non li condivide nemmeno coi suoi ministri, è pericoloso ed inaccettabile. Questa è una dittatura".

"Cari compagni, la prossima volta che ci richiamate alle vostre doppie morali, alla vostra coerenza, a quella lezione segnatemi assente" conclude quindi il consigliere.

Il consigliere poi difende l'operato del professor Bassetti: "Tolto il fatto che tra pochi giorni tornerà il Remdesivir al San Martino, e questo forse significa che finora c'era stata una scelta politica. Ma soprattutto ha destato polemiche il fatto che il professore abbia prestato la propria immagine ad un'azienda. Evidentemente questo lo si può fare solo quando si fa campagna elettorale per il presidente Burlando".