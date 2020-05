Coronavirus, a mezzanotte scatta la "Fase 2". Le risposte dal Ministero sui nuovi comportamenti da tenere

Si sta per avvicinare, per quanto previsto dal Governo con il DPCM dello scorso 26 marzo, la fine della "Fase 1" dell'epidemia in Italia di Coronavirus e l'inizio, dalla mezzanotte di domani, 4 maggio, del periodo di convivenza col virus, ossia della "Fase 2".

Sono diverse le novità che il nuovo atto presidenziale apporterà alla nostra quotidianità. Ad esempio la possibilità di visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione, le riaperture di parchi e giardini pubblici, l'obbligo di mascherine nei luoghi pubblici al chiuso, le celebrazioni funebri, la possibilità di praticare attività fisica e motoria anche non in prossimità della propria abitazione e la ripartenza, seppur graduale e con nuove misure di sicurezza, di altre parti del motore produttivo e commerciale del Paese. Il tutto ovviamente muniti di autocertificazione (almeno fino al 18 maggio) e guidati dalla bussola del buon senso e di quei comportamenti che oramai tutti dovrebbero avere ben presenti: evitare assembramenti, lavarsi frequentemente le mani, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca, starnutire nella piega del gomito.

Com'è accaduto dai primi giorni e fin dalla prima emanazione dei decreti presidenziali, sono molti i dubbi e le domande sorte nei cittadini. Per rispondere ad esse il Ministero dell'Interno propone la risposta a delle FAQ, domande frequenti, che tentano di tradurre nella quotidianità le disposizioni.

Da domani si potranno incontrare i ‘congiunti’ e tra essi rientrano certamente i familiari, consanguinei e acquisiti, ma alla fine anche fidanzati compagni, conviventi. Nello specifico si tratta dei coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Resta quindi da chiarire cosa si intende le persone legate da un solido legame affettivo le quali potrebbero essere anche gli amici, ma sul punto durante l’ultimo discorso alla Nazione, Conte ha espressamente detto che non si potrà. Fatto sta che devono essere incontri svolti con la distanza di sicurezza, l’obbligo di indossare mascherine e quindi no alle riunioni di famiglia o feste.

Resta comunque consigliato di limitare il più possibile gli spostamenti, per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità. Si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa. In tanti si domandano cosa sia previsto per le passeggiate: esse sono ammesse solo se strettamente legate ad uno dei motivi già citati ma ricordando il divieto di creare assembramenti. Per questo motivo è anche possibile accompagnare i propri figli minorenni in quei parchi che torneranno aperti al pubblico, tra i quali non rientreranno però quelli dove sono presenti i giochi per bambini. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite.

Il nuovo DPCM sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Nell'ottica del contenimento e della prevenzione del contagio diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).

Si potrà tornare inoltre a svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto.

Altra possibilità concessa è quella riguardante di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra Regioni diverse. Se invece, non c’è la motivazione relativa al domicilio, tra regione e regione ci si potrà spostare solo per comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

Tra le novità più attese vi sono poi quelle che riguardano il mondo economico, delle attività commerciali e produttive. Sarà consentita la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa. Indispensabile la garanzia del distanziamento sociale e dell'igiene dei locali: ingressi uno alla volta nei piccoli negozi e scaglionati nelle strutture più grandi, uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite. Per la grande distribuzione inoltre non vi sarà più differenza tra giorni festivi e feriali, e le aperture saranno concesse in entrambi i casi.

Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Tutti queste norme vanno ad aggiungersi a quanto già stabilito nei passaggi contenuti nei decreti precedenti. Le regole dunque sono pronte a cambiare per una graduale ripartenza, ma l'invito resta sempre lo stesso da parte di scienziati e Governo: non pensiamo sia ancora finita, rispettiamo le norme.