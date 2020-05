Finale, approvate le variazioni al bilancio 2020 ed il bilancio consuntivo 2019

Sono state approvate anche in Consiglio Comunale le variazioni di bilancio che la giunta Frascherelli aveva approntato nelle scorse settimane, non solo a seguito dell'evolversi dell'emergenza Coronavirus.

Si tratta di tre provvedimenti adottati in via d'urgenza, nei quali sono stati infatti compresi anche le opere necessarie dopo eventi calamitosi che hanno investito Varigotti nello scorso dicembre e altre di ripascimento, oltre alle variazioni per affrontare l'emergenza Covid: dai “buoni pasto” ai fondi destinati alla Caritas, circa 10 mila euro, passando per i 10 mila relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali di persone poste in quarantena. Queste ultime delibere di giunta del 31 marzo.

Ma tra le più attese novità vi erano quelle legate ai pagamenti, non solo delle attività commerciali ma anche dei privati, di alcune imposte comunali. Per quanto riguarda esclusivamente le attività commerciali è stato il posticipo a dopo la stagione estiva il pagamento della Cosap, canone occupazione suolo pubblico. Nel frattempo, si completerà anche la pratica amministrativa volta a limitare il pagamento del canone ai periodi di reale apertura ed occupazione del suolo pubblico.

Coinvolge privati e attività invece lo slittamento dei termini Tari nel secondo semestre dell'anno. L’amministrazione pagherà con risorse proprie la Tari dovuta dalle attività produttive e commerciali rimaste chiuse per decreto ministeriale o per mancanza di mercato, come ad esempio le attività ricettive, in conseguenza del lockdown. “Il fatto di aver potuto spostare la scadenza della Tari per il 2020 è indice di buona salute delle casse del nostro Comune - ha spiegato il sindaco Frascherelli in apertura dei lavori - visto che si tratta di anticipare di cassa propria”.

“Oltre alle misure già definite a favore delle attività produttive e commerciali così duramente colpite, intendiamo introdurre altre agevolazioni, utilizzando ulteriori risorse, di cui valuteremo la disponibilità nel corso di questo prossimo mese” ha specificato l'assessore al Bilancio Delia Venerucci.

Sempre da questo punto di vista la palla ora passerà alla Prima e alla Seconda Commissione che si ritroveranno congiuntamente martedì 5 maggio per parlare di un prossimo piano per i dehors da mettere in campo per l'avvicinarsi delle riaperture di ristoranti e bar. Una misura auspicata dal sindaco Frascherelli: “Vorremmo portare al prossimo consiglio una modifica al regolamento dei dehorsper poter mantenere lo stesso numero di tavoli con estensione maggiore all'aperto, indispensabile per permettere alle aziende di sopravvivere”.

Il primo cittadino ha ricordato anche della proposta fatta al Governo, attraverso ANCI, circa l'Imu (leggi QUI). L'obbiettivo è che questo venga computato per competenze e non per cassa, come solitamente accade: “E' una questione che riguarda sì le case, ma soprattutto le attività commerciali. Calcolandola in questa maniera, visti alcuni presumibili ritardi che potrebbero verificarsi nei pagamenti, si permetterebbe ai Comuni di rimanere in equilibrio coi bilanci e poter continuare ad aiutare famiglie ed imprese”.

Parte importante della discussione circa l'aggiornamento della situazione legata al Coronavirus l'ha rivestita l'aspetto sociale. “Il bilancio gode di ottima salute, e questo è importante in quanto permette anche dal punto di vista normativo di poter adoperare sul sociale. Importante avere la prudenza di affrontare l'emergenza con certezza di risorse: questo ci permette di essere certi anche l'anno prossimo di avere la stessa capacità di intervenire nel sociale” ha quindi spiegato l'assessore Venerucci.

Passaggio fondamentale è stata però l'approvazione del bilancio consuntivo del 2019. Approvandolo nei termini del 30 aprile, infatti, l'amministrazione potrà applicare l'avanzo: un tesoretto che il Comune potrà utilizzare per ristabilire gli equilibri di bilancio e stabilire quelli che saranno gli aiuti ad imprese e famiglie.