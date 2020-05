Spiagge libere, la gestione preoccupa le amministrazioni: "Non si può lasciare la patata bollente ai sindaci su questo problema"

Il sentore che la gestione delle spiagge libere potesse, con l'arrivo delle belle giornate e l'avvicinarsi sempre più imminente della stagione estiva, diventare presto un problema era forte. Specialmente nelle amministrazioni comunali, insieme agli stabilimenti balneari in prima linea nell'affrontare la questione.

Mossi da un "sentimento comune" 18 sindaci liguri hanno manifestato con una lettera al presidente Giovanni Toti "l'impossibilità di gestione delle spiagge libere ma soprattutto la possibilità di assicurare l'ordine pubblico e la salute sulle stesse", già messa fortemente sotto stress negli anni passati "nonostante l'impegno delle Polizie Municipali, Capitanerie di Porto e di tutte le forze dell'ordine" con una serie di misure da adottare, per le quali il contributo regionale sarà però determinante.

Tra le criticità da risolvere in primo piano vi è quindi la carenza di personale nei vari corpi di Polizia Municipale: "I nostri comuni si trovano regolarmente in difficoltà durante il periodo estivo per quanto concerne gli organici. Le cause sono da imputare alla difficoltà a reperire dalle poche graduatorie disponibili il personale stagionale, i vincoli normativi riguardanti le assunzioni a tempo determinato, i vincoli normativi che limitano le spese di personale per gli enti locali, la difficoltà nello stipulare convenzioni tra enti in quanto il trattamento economico per i dipendenti coinvolti non agevola la cosa e altro ancora". Incentivi ai vigili disposti a prestare servizio anche in altri Comuni e contributi straordinari alle amministrazioni che assumeranno personale sono quindi le proposte per rimediare a questa situazione. Oltre a contributi straordinari per avvalersi dell'ausilio di vigilanza privata.

Una richiesta di risorse ma anche di coinvolgimento nelle scelte. Chiara sembra l'intenzione da parte del Governo di dare il via alla stagione, seppur con date e modalità ancora del tutto incerte. Un approccio che non tranquillizza i proprietari degli stabilimenti balneari, ma anche gli amministratori. "Molti tra noi valuteranno se adottare specifiche ordinanze di divieto di fruizione delle spiagge libere non potendo garantire la sicurezza sulle stesse - si legge infatti nella nota -. Le responsabilità di ciò che avviene sulle spiagge libere non possono ricadere unicamente sulle spalle del sindaco".

A porre in calce alla lettera la loro firma sono stati i sindaci Roberto Arboscello (Bergeggi), Ilaria Caprioglio (Savona), Ugo Frascherelli (Finale Ligure), Maurizio Garbarini (Albisola Superiore), Gianluca Nasuti (Albissola Marina), Lucio Fossati (Noli) e Renato Dacquino (Borgio Verezzi).