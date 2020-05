Spotorno, le minoranze riportano le preoccupazioni dei Bagni Marini: "Difficoltà economiche e gestionali: alcuni potrebbero non aprire"

Nella giornata di martedì i tre gruppi di minoranza hanno incontrato in video conferenza i rappresentanti dei Bagni Marini di Spotorno, Francesco Pendola e Fabio Falco. "L’incontro con le categorie economiche e turistiche avviato in questo periodo - spiegano i consiglieri Marcenaro, Spiga, Bonasera e Riccobene - nasce dalla volontà di conoscere le criticità sull’immediato futuro turistico del paese, per poter comprendere e possibilmente anticipare i problemi che nasceranno alla riapertura delle attività".

Dall'incontro sono sorte alcune criticità ormai note al dibattito, portate alla luce dai balneari: "Abbiamo ascoltato con attenzione le considerazioni dei Bagni Marini, soprattutto sulla questione della gestione dei flussi giornalieri dei turisti che con autobus, treni e mezzi propri si spostano verso la Riviera. La difficoltà maggiore, a fronte di una diminuzione dei posti a disposizione, sarà quella di garantire l'accesso al mare sia a chi soggiorna in strutture alberghiere ed extra alberghiere, sia a chi viene nella nostra località solo in giornata specialmente per i week end. Pendola e Falco hanno evidenziato che sarà necessario interdire il transito sulla battigia, per evitare che un afflusso non controllato possa entrare negli stabilimenti e vanificare gli sforzi per il contenimento epidemiologico. Inoltre vi è il timore che le spiagge libere, se non regolamentate diventino dei luoghi di assembramento e di difficile gestione, con l'apprensione di chi gestisce uno stabilimento confinante".

I consiglieri di minoranza hanno proposto una deroga alla norme, cosicché le spiagge libere possano essere gestite in forma di spiagge libere attrezzate, con ingresso controllato. "Inoltre le difficoltà, anche economiche, di gestire un'emergenza sociale e sanitaria potrebbe indurre molti operatori a non aprire il proprio stabilimento" avvertono i consiglieri di opposizione.

"Le iniziative di sostegno alle attività balneari, potrebbero essere individuate nella riduzione del canone di locazione che pagano all'amministrazione comunale per gli spazi comunali utilizzati, anche se gli stessi operatori balneari si dicono più favorevoli ad ottenere un aiuto nella gestione dei flussi di turisti giornalieri che durante le giornate estive si riverseranno al mare creando potenziali problemi per coloro che potrebbero dover rinunciare al mare" aggiungono. Il confronto da parte delle associazioni di categoria è già stato avviato, anche con la maggioranza: "Gli stabilimenti balneari, sono l’attrazione del turismo vacanziero e in previsione dei problemi che si presenteranno, i responsabili si sono rivolti all’amministrazione comunale affinché si predisponga un piano strategico di accoglienza. Per quanto in nostro potere, i consiglieri di minoranza si prodigheranno per far arrivare le proposte in Regione Liguria e se serve in Parlamento, affinché possano essere messe in opera tutte le tutele del caso".