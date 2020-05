Ceriale, 121 veicoli controllati e soltanto 3 sanzioni elevati: il bilancio della Polizia locale degli ultimi giorni (FOTO)

Numerosi controlli della Polizia Locale per l'emergenza Covid-19 sul territorio di Ceriale, intensificati in particolare a seguito del piano provinciale di controllo disposto dalla Questura di Savona, con numerosi posti di blocco sulle principali arterie stradali.

Altri controlli sono stati eseguiti nei giorni scorsi presso esercizi commerciali e supermercati presenti sul territorio.

121 i veicoli controllati e 3 sanzioni sono il bilancio degli ultimi dieci giorni che hanno riguardato anche controlli serali con più pattuglie in località capo Santo Spirito.

I controlli proseguiranno a cadenza quotidiana in quanto, nonostante l'emissione di misure più permissive in materia di circolazione delle persone, restano sempre in vigore numerosi divieti a tutela della sanità pubblica.