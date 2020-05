Emergenza Coronavirus, nel savonese un solo decesso nelle ultime ventiquattr'ore

E' di un solo decesso il bilancio delle vittime collegate all'infezione da Coronavirus nelle ultime ventiquattr'ore nella provincia di Savona.

Si tratta di una donna di 88 anni originaria del savonese scomparsa presso il presidio ospedaliero di Ponente. Nessun decesso invece si registra nel presidio levantino.

Nella Asl 3 sono sei i decessi segnalati dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Galliera: si tratta di tre donne (91, 87 ed 89 anni) e di tre uomini (94, 90 e 67) tutti con comorbidità, per cui il virus è risultato concausa del decesso. Due decessi anche al Villa Scassi: si tratti di due uomini di 84 anni e 91 anni. La Direzione Sanitaria del San Martino segnala due decessi: una paziente nata a Brancaleone (Reggio Calabria) e residente a Genova di 83 anni, presso il Maragliano; una paziente nata e residente a Genova di 83 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

Ad ora sono 15 i ricoverati in Malattie Infettive al San Martino: 23 nelle 3 rianimazioni del Policlinico ed altri 6 pazienti in sub intensiva, 9 al Padiglione 10, 65 al Padiglione 12, 9 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 15 al Maragliano, 1 presso la Terapia Intensiva Coronarica, 1 in Cardiochirurgia, 3 in Ostetricia/Ginecologia, 1 in Clinica Psichiatrica.

Dopo lo ‘zero’ di ieri, quest’oggi purtroppo invece la provincia di Imperia deve registrare un nuovo decesso segnalato da Asl1: si tratta di una donna di 82 anni, morta oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate.

Salgono anche nello spezzino i nuovi casi di morte. Dopo due giorni senza decessi Asl 5 segnala la scomparsa di due donne di 89 e 90 anni, la prima ricoverata presso la geriatria del San Bartolomeo di Sarzana e la seconda presso la medicina del Sant'Andrea della Spezia.