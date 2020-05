"Albenga, allarme per minorenni presi di mira da spacciatori. Sindaco se ci sei batti un colpo". Nuovo attacco del consigliere Roberto Tomatis

Il mercato della droga ad Albenga non si ferma, nonostante l’emergenza Covid-19. E' l'allarme che arriva dal consigliere comunale della lega Roberto Tomatis.

"Gli spacciatori non hanno alcun rispetto per la vita e la salute degli altri e continuano a radunarsi e a vendere dosi, anche a minorenni, totalmente indisturbati. E intanto la cittadinanza, da ormai due mesi e mezzo, si è dovuta adeguare alle nuove Disposizioni Ministeriali 'restando a casa' e chiudendo forzatamente le proprie attività, con un danno economico incalcolabile, mentre questi, fregandosene di tutto e di tutti, si radunano indisturbati a qualsiasi ora del giorno e della notte per spacciare, compiere atti di vandalismo, fare risse per strada" continua il consigliere di minoranza.

"Ma gli stessi cittadini che restano a casa e rispettano le leggi, dimostrandosi parte integrante di una comunità che deve essere tutelata e protetta, sono stanchi di dover assistere inermi allo smercio della droga che continua ad essere attivo in città, mettendo a rischio la vita anche dei giovanissimi – tuona il consigliere Roberto Tomatis –. Tra le numerose segnalazioni che continuo a ricevere da quando ho attivato il filo diretto con gli Albenganesi, c’è anche un vero e proprio grido d’allarme di alcuni cittadini che chiedono un intervento immediato da parte delle istituzioni e delle forze di polizia per mettere fine allo spaccio di hashish, marijuana ed eroina in piazza Europa e a Vadino, nei pressi del distributore di carburante, nella zona del ponte rosso anche a ragazzini di poco più di 20 anni".

E conclude: "Anche la droga è un 'virus' che miete vittime, da sempre, ogni giorno. Ma, a differenza del 'coronavirus', per cui si impiegano elicotteri, droni e app, l’amministrazione Tomatis continua a non fare nulla, se non sminuire una problematica enorme per cui si dovrebbe usare il pugno di ferro. Mi sono appellato al Prefetto, ho chiesto l’intervento dell’esercito per presidiare a dovere la città e allontanare gli spacciatori che l’hanno presa in ostaggio. Ma poco o nulla è stato fatto. Ora è necessario agire con rapidità per tutelare anche i nostri ragazzi da un mercato illecito che non può e non deve essere tollerato".