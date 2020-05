Coronavirus, l'onorevole Foscolo (Lega) dona termometri a Carabinieri, Municipale e Vigili del Fuoco

“Questa mattina abbiamo consegnato termometri ‘thermoscan’ alle Polizie Locali di Pietra Ligure e Borgio Verezzi, ai Carabinieri di Pietra Ligure e ai Vigili del Fuoco di Finale Ligure, dispositivi acquistati grazie alle donazioni di militanti e sostenitori della sezione pietrese della Lega. Un piccolo gesto di generosità per ringraziarli per il grande lavoro che svolgono tutti i giorni al servizio del territorio, con strumenti che possono essere per loro utili ad affrontare la fase 2 di questa emergenza. Un ringraziamento ai militanti e ai sostenitori di Pietra Ligure, di cui mi onoro di essere il commissario, che ancora una volta danno prova di grande generosità, sempre dalla parte di chi indossa la divisa per servire il nostro Paese e garantire la nostra sicurezza”.



Così in una nota Sara Foscolo, deputata della Lega e commissario della Lega - Sezione di Pietra Ligure.