Coronavirus: test, ospedali Covid e squadre speciali. Botta e risposta tra il PD ed il presidente Toti

Botta e risposta nella serata di ieri tra il presidente Toti ed il Partito Democratico ligure.

Prendendo spunto dalla lettera inviata al governatore nel pomeriggio da parte di alcuni sindaci, i quali chiedevano maggiore rigidità e coerenza con quanto stabilito dal Governo centrale in materia di ordinanze per affrontare l'emergenza Coronavirus (leggi QUI), il gruppo del PD in Regione ha voluto portare all'attenzione del presidente, legate all'aspetto sanitario della gestione.

"Condividiamo la lettera che i sindaci liguri hanno inviato al presidente Toti, allarmati dal permanere di alti casi di contagio da Covid-19 in Liguria - esordisce la nota dem -. Chiedono meno ordinanze regionali e maggior coordinamento con le disposizioni del Governo nazionale, di non abbassare la guardia perché la situazione è ancora grave e di evitare ulteriori protagonismi regionali perché hanno già fatto abbastanza danni. Così come siamo arrivati impreparati alla 'Fase 1', rischiamo di arrivare impreparati alla Fase 2".

Tre le questioni poste: "Siamo pronti a effettuare i test e tamponi su tutti i cittadini che torneranno a lavorare nelle prossime settimane? Non ci risulta. Si stanno individuando le strutture ospedaliere da riservare ai pazienti Covid e quelle a cui destinare tutti gli altri pazienti? Non ci risulta. Si sta rafforzando la sanità territoriale secondo i criteri richiesti dal decreto del 9 marzo, che prevede l'istituzione di una Gsat, una squadra speciale ogni 50 mila abitanti? Ne servono 14 solo sull'area metropolitana genovese. Ci risulta ce ne siano forse 6 e potrebbero arrivare a 10 la prossima settimana. Siamo ancora molto lontani dai parametri richiesti".

"Purtroppo, contrariamente alla visione ottimistica diffusa da Toti, la Liguria è una delle regioni italiane più duramente colpite dal contagio. Ragione per cui è bene agire in piena sicurezza" concludono nella loro nota dal PD.

Non si è fatta attendere poi, sempre nel corso della serata la replica di Toti, il quale ha, per così dire, rispedito al mittente i dubbi: “Ma perché il PD fa domande a noi che dovrebbe fare al suo Governo? Perché non chiede al Governo cosa ha previsto per la sicurezza dei lavoratori che tornano al lavoro? E soprattutto perché non chiede alle categorie, che ancora aspettano i soldi promessi da Governo, cosa vogliono fare?”.

“Prendo atto, ma già immaginavo - ha continuato Toti - che il PD Ligure non sa cosa sia previsto per i lavoratori e che, al contrario di tutti i suoi governatori, vuole tenere tutto chiuso. Quanto al fatto che siano d’accordo con Sindaci per lo più del PD lo immaginavamo. A proposito di chi fa politica con le ordinanze”.