Coronavirus, via alla 'Fase 2'. Conte: "Il futuro del Paese sarà nelle nostre mani"

"Domani, lunedì 4 maggio, comincerà la fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità".

Si apre con questo messaggio positivo il pensiero che il premier Giuseppe Conte ha voluto rivolgere in serata, attraverso i propri canali social, a tutti gli italiani alla vigilia di quella data tanto attesa che segnerà un altro cauto passo verso il ritorno ad una normalità che per ora però rimane lontana da come la conoscevamo fino a qualche mese fa.

"Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore".