Savona, è bagarre sulle imposte locali. La Lista Civica 2.0: "Emendamenti inoltrati agli uffici tardivamente e senza coperture"

"Restiamo esterrefatti dell'atteggiamento della minoranza in Consiglio Comunale sul taglio delle imposte locali, sia per la modalità di presentazione in Consiglio, sia per le loro dichiarazioni a posteriori". Risponde così la Lista Civica 2.0 alle accuse dei capigruppo dell'opposizione circa le misure assunte in materia di imposte locali da applicare a seguito dell'emergenza Coronavirus.

Spiegano infatti consiglieri ed assessori della lista che fa capo al sindaco Ilaria Caprioglio: "Gli emendamenti per l'abbassamento della TARI, arrivati una manciata di ore prima della seduta, sono stati giudicati non ammissibili dagli uffici e dai revisori dei conti, in quanto privi di copertura; nella pratica i presentatori degli emendamenti hanno chiesto un taglio dell'imposta (che, per carità, tutti noi vorremmo!) senza indicare dove andrebbero presi i denari per farlo".