Savona, la Dandolo Odontoiatria è pronta ad accogliere i propri pazienti con nuovi protocolli atti a contrastare il Covid-19

Il Poliambulatorio Dandolo Odontoiatria, con sede a Savona in via Garassino 2 offre l’esperienza clinica del dottor Gaspare Dandolo dal 1982, al quale si è aggiunta l’attività amministrativa ed organizzativa del figlio Francesco, che ha trasformato il centro in un punto di riferimento all’avanguardia per le patologie dell’apparato masticatorio e per il mantenimento della salute della bocca.

La sicurezza sanitaria all’interno della struttura è sempre stata impostata su rigidi protocolli anche prima di questa emergenza (controllo dei rischi batteriologici e virali da HIV, TBC ed Epatiti...) che garantissero la salute dei pazienti, dei dipendenti, medici e collaboratori.

“Il nuovo virus che sta colpendo il mondo intero, oltre ad incidere nella vita quotidiana di ognuno e cambiare il modo di interagire delle persone, richiederà l’adozione di nuove misure al fine di garantire la salute delle persone anche in ambito odontoiatrico; Noi Siamo Pronti”, affermano Gaspare e Francesco Dandolo.

“Abbiamo provveduto ad implementare i già ottimi protocolli igienico-sanitari dotandoci di nuove strumentazioni, per garantire l’assenza di rischi virologici, come apparecchiature di santificazione a vapore a 180 gradi (con disinfezione chimica per ambienti e superfici) e lampade a luce ultravioletta (in zona dedicata a disinfettare e sterilizzare i vari presidi DPI, dispositivi di protezione individuale, utilizzati dal personale addetto alle varie mansioni) a completamento dei consueti servizi di sterilizzazione ed utilizzo del materiale monouso”.

Tali attrezzature saranno utilizzate nelle diverse fasi di lavoro (preparazione e detersione degli ambienti, accoglienza e vestizione del paziente, terapia odontoiatrica, dimissione del paziente) da personale appositamente formato. “Chiederemo ai nostri pazienti di collaborare e di attenersi alle nuove direttive ministeriali“.

Anche per i casi di urgenza, infatti, si accederà alla struttura solo previo appuntamento che verrà fissato telefonicamente e, nello stesso momento, verrà richiesto al paziente di rispondere ad alcune domande sul proprio stato di salute generale attraverso il cosiddetto triage telefonico e lo stesso verrà informato sulle procedure da seguire per accedere alla struttura (indossare guanti, mascherina, evitare anelli, orecchini e collane).

Al fine di limitare lo stazionamento all’interno delle sale d’attesa e mantenere le corrette misure di distanziamento sociale, occorrerà recarsi agli appuntamenti da soli (ad eccezione dei casi di reale necessità come per i minori e i pazienti con disabilità).

Tutti i pazienti saranno sottoposti a misurazione della temperatura con un termometro ad infrarossi (senza contatto), dovranno quindi disinfettare le mani e verranno dotati di protezioni per il corpo (guanti, mantella, mascherina, cuffia copri scarpe, occhiali).

“Il poliambulatorio Dandolo Odontoiatria, anche in questo periodo di limitazione dell’attività lavorativa, ha garantito in totale sicurezza le prestazioni di urgenza. La struttura è organizzata per iniziare la Fase 2, la priorità assoluta è eseguire tutte le cure odontoiatriche tutelando la salute del paziente, dell’odontoiatra e del personale di studio” concludono Gaspare e Francesco.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri di telefono 019/805942 e +39 3939073567 e le pagine Facebook e Instagram Odontoiatria Dandolo.