Coronavirus, da una startup albissolese "Italy Stay Strong": un braccialetto per supportare la Siaarti

"Supportare medici e infermieri impegnati nell’emergenza significa supportare noi stessi".

E' questo il messaggio che si legge sulla pagina Facebook "Italy Stay Strong", un'iniziativa avviata da una startup innovativa con sede ad Albissola Marina che ha coinvolto in breve tempo anche numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo a livello nazionale.

Un progetto per fornire supporto psicologico immediato e duraturo verso medici infermieri e familiari dei pazienti delle terapie intensive, da sostenere con l'acquisto sul sito www.italystaystrong.com di un bracciale.

"Questo progetto è nato per loro ma in realtà lo stiamo facendo per il bene di tutti noi, per i nostri cari. Ora anche tu potrai fare qualcosa per chi ogni giorno mette a repentaglio la propria salute, talvolta anche la vita per aiutarci" è l'appello lanciato sulla pagina Facebook.

E la forma data ai braccialetti è fortemente significativa: "Lo scudo è da sempre simbolo di protezione, nella storia antica era una vera e propria opera d'arte e serviva per proteggersi in battaglia. Più recentemente è stato utilizzato come simbolo antivirus da programmi per il computer. Un bracciale, un simbolo di vicinanza, di ringraziamento e aiuto concreto verso medici, infermieri e familiari dei pazienti delle terapie intensive" si legge sempre sul noto social network.

L’intero ricavato sarà destinato al progetto INTENSIVA 2.0 di Siaarti (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva).