Il gattino Loris cerca una nuova famiglia

Era stato soccorso il mese scorso in un paesino dell’entroterra albisolese con una grave ferita ad una zampa, quasi sicuramente in stato di abbandono, dai volontari della Protezione Animali ed il loro affetto e le cure veterinarie sono riusciti a farlo guarire; ora è quasi guarito ma mal sopporta il box curatoriale in cui per qualche giorno dovrà ancora forzatamente stare.