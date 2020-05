Albisola, il sindaco Garbarini firma una nuova ordinanza: vietato fare il bagno in mare

In aggiunta all'ordinanza regionale e al Dpcm del 26 aprile, per quanto riguarda il comune di Albisola Superiore il Sindaco Maurizio Garbarini ha firmato una nuova ordinanza.

Sono stati riaperti la passeggiata a mare, di tutti i cimiteri, l’accesso ai moli (solo per la pesca), ai sentieri, alle aree canine e la riapertura del centro di raccolta comunale (solo previo appuntamento - vedi sito web Comune) e l’accesso alle spiagge sarà esclusivamente consentito al personale dei bagni marini per le lavorazioni di montaggio attrezzature e ripascimento.

Sono chiusi i parchi giochi, i giardini e parchi comunali e quelli ubicati in fregio alla passeggiata a mare ed è interdetta la fruizione delle spiagge libere (no ai bagni in mare).

Saranno chiuse le attività commerciali di generi alimentari domenica 10 maggio 2020 potranno esercitare la vendita sino alle ore 15,00, eccetto le attività di somministrazione di cibi e bevande mediante vendita da asporto e a domicilio (bar,ristoranti,gelaterie, pasticcerie); Sono da intendersi escluse dalla presente ordinanza le farmacie/parafarmacie, i tabaccai, le edicole e le consegne a domicilio- La riapertura del mercato settimanale del mercoledì è esclusivamente consentita agli operatori di generi alimentari, abbigliamento per bambini e di prodotti florivaistici.

Attività consentite:

Bar, ristoranti ed attività artigiane del settore dolciario/alimentare solo in modalità da asporto, previa se possibile ordinazione telefonica o online; NO consumazione sul posto e nelle immediate vicinanze; vendita di calzature per i bimbi; toelettatura degli animali, solo su appuntamento e senza il contatto tra le persone; corsa e bicicletta e sport in genere all'aria aperta, in modalità individuale, dalle ore 6 alle ore 22, sul territorio comunale e provinciale; la riapertura delle fabbriche e botteghe ceramiche; passeggiate all'aria aperta in modo individuale o con coloro che sono residenti (o domiciliate) nella stessa abitazione dalle ore 6 alle ore 22 sul territorio comunale e provinciale; pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne e barre di foce, pesca ricreativa in mare, esclusivamente lungo moli, banchine e pennelli, esercitati individualmente dalle ore 6 alle ore 22 sul territorio comunale e provinciale; coltivazione del proprio orto all'interno del territorio regionale con rientro a casa in giornata; commercio al dettaglio di prodotti florovivaistici; gli spostamenti in macchina con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore purché tutti i passeggeri siano residenti (o domiciliato) con il guidatore; gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, solo se residenti (o domiciliate) insieme.

Tutte le persone, ogniqualvolta si rechino fuori dall'abitazione ed accedano a spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico (ad esempio: sul lungomare, sui sentieri, per le vie cittadine, nei supermercati, negozi, banche, uffici postali, servizi comunali, ecc.), oltre che sui mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea, taxi e noleggio con conducente [...] e sempre in prossimità di altre persone devono utilizzare la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Ove ci sia la disponibilità è consigliato l'utilizzo dei guanti. Le disposizioni non si applicano alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica

Benchè non sia obbligatorio indossare la mascherina durante l’attività sportiva, rimane tuttavia l’obbligo di averla alla portata per poterla indossare appena terminata l’attività e in prossimità di altre persone.

Ai titolari e gestori delle attività commerciali o dei luoghi aperti al pubblico è fatto obbligo di inibire l'accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno del locale un avviso con l'obbligo dell'uso delle mascherine e, ove ci sia la disponibilità, è consigliato l'utilizzo dei guanti.

L'ordinanza Sindacale ha immediata efficacia e sarà valida sino alle ore 23,59 del 17 maggio 2020.