Cairo, prolungata la sospensione del mercato settimanale: nuova ordinanza del sindaco Lambertini

Cairo Montenotte prolunga la sospensione del mercato settimanale. In controtendenza rispetto ad altri comuni savonesi, il sindaco Paolo Lambertini ha firmato nei giorni scorsi l'ordinanza con la quale rimanda la ripresa al prossimo 17 maggio.

Una decisione presa a seguito del perdurare dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Anche il Mercato della Terra, che tradizionalmente si svolge il secondo sabato di ogni mese, è stato sospeso a causa della pandemia.

"Il mercato settimanale attira da sempre molta gente da fuori. E' considerato un po' come il mercato di riferimento per la zona della Val Bormida. Non me la sono sentita di dare l'ok per ripartire. Prima di prendere questa decisione ho parlato con le associazioni di categoria" spiega il primo cittadino Lambertini.

"Sempre con le associazioni stiamo parlando per valutare la ripartenza. Ossia, trovare la soluzione migliore per adempiere alle norme di sicurezza. Come il rispetto delle distanze. Ma non possiamo escludere a prescindere nemmeno una sorta di rotazione tra i banchi. Nei prossimi giorni valuteremo bene la situazione, tenendo conto anche del numero dei contagi e dell'eventuale pubblicazione di nuovi decreti" conclude il sindaco.